يامال: أتمنى السير على خطى ميسي

- لامين يامال، النجم الإسباني الشاب، يفاجئ الجميع في حفل جوائز لوريوس العالمية في مدريد، حيث تسلم جائزة "أفضل رياضي شاب" تقديراً لموهبته وإنجازاته المبكرة، معبراً عن فخره الكبير بهذا التكريم الفريد. - يامال يوجه تحية خاصة لليونيل ميسي، معتبراً إياه قدوته في كرة القدم، ويعبر عن أمله في السير على خطاه، مؤكداً احترام الجميع لميسي لما حققه في مسيرته الرياضية. - يامال يتحدث عن علاقته بالجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية مشاركة تفاصيل حياته، ويعترف بمسؤوليته كنجم شاب وقدوة للأطفال، معبراً عن حماسه للمشاركة في كأس العالم وتحقيق حلم الطفولة.

فاجأ النجم الإسباني الشاب لامين يامال (18 عاماً) الحضور في حفل جوائز لوريوس العالمية، بعد ظهوره غير المتوقع في قصر سيبيليس بالعاصمة مدريد. وجاء حضور نجم برشلونة من أجل تسلّم جائزة خاصة وغير مسبوقة، منحته إياها أكاديمية لوريوس تقديراً لموهبته الاستثنائية وإنجازاته المبكّرة، قبل أن يدلي بتصريحات إعلامية عقب التتويج.

وعبّر يامال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، مساء الاثنين، عن فخره الكبير بجائزة "أفضل رياضي شاب"، مؤكداً أنها لحظة لا تُنسى في مسيرته، مبيناً أن نيل هذا التكريم يمثل شرفاً كبيراً له، خاصة كونه أول لاعب يحصل على هذه الجائزة، معتبراً أن اعتراف الأكاديمية به في هذا العمر المبكر دافع قوي لمواصلة العمل والتطور. وقال يامال في كلمته بعد التتويج: "أنا سعيد جداً لكوني أول من يحصل على هذه الجائزة لأفضل رياضي شاب، إنه شرف كبير لي". وفي حديثه عن قدوته، وجّه يامال تحية خاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلاً: "ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وإذا لم يكن الأفضل بين الرياضيين جميعاً، فهو بالتأكيد من بينهم. الجميع يحترمه لما حققه، وأتمنى أن أسير على خطاه".

وعن علاقته بالجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح يامال أن كرة القدم اليوم تختلف عن السابق، مشيراً إلى أن الجيل الجديد يهتم بما يقدمه اللاعب داخل الملعب وخارجه، مضيفاً أنه يستمتع بمشاركة تفاصيل حياته مع الجمهور ويرى في ذلك جزءاً طبيعياً من كرة القدم الحديثة. وبخصوص المسؤولية المترتبة على كونه نجماً في سن صغيرة، اعترف بأن الأمر ليس سهلاً، لأنه بات قدوة لكثير من الأطفال، لكنه يتعامل مع ذلك بإيجابية، مؤكداً حرصه على أن تكون رسائله هادفة ومؤثرة، مع إقراره بإمكانية الوقوع في الأخطاء بحكم صغر سنه. أما عن المشاركة في كأس العالم، فأكد يامال أنه يعيش حالة من الحماس الكبير، مشيراً إلى أنه حلم راوده منذ الطفولة، سواء بتمثيل المنتخب أو رؤية والدته في المدرجات، معرباً عن أمله في أن تنتهي المشاركة المقبلة بالتتويج باللقب العالمي.