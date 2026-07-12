ياكين: التحكيم أنهى رحلة سويسرا في كأس العالم

- مدرب منتخب سويسرا، مراد ياكين، انتقد بشدة التحكيم في مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين، مشيراً إلى أن قرارات الحكم البرتغالي جواو بينيرو أثرت سلباً على نتيجة المباراة. - ياكين أعرب عن استيائه من البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها بريل إمبولو، واعتبرها غير مبررة، مؤكداً أن فريقه قدم أداءً أفضل وكان يستحق نتيجة مختلفة. - رغم الخسارة، أشاد ياكين بلاعبيه واعتبرهم أبطالاً حقيقيين، معبراً عن فخره بما قدموه في البطولة رغم الخروج المؤلم.

شنّ مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين (51 عاماً) هجوماً حاداً على التحكيم في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أكد أن القرارات التي اتخذها الحكم البرتغالي جواو بينيرو أثرت على النتيجة في المواجهة، التي حسمها منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة الدولية.

وقال مراد ياكين، في تصريحاته التي نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "لقد عوقبنا بسبب خطأ. تلك البطاقة لم يكن لها أي أساس (يقصد البطاقة الصفراء الثانية، التي جعلت النجم بريل إمبولو يتعرض للطرد). لا أفهم ذلك. كانت لقطة عادية للغاية، ولم تكن هناك أي نية سيئة. ذلك القرار كان ببساطة لا يصدق. لا أتفق معه إطلاقاً. كان هناك احتكاك واضح، ولا أفهم كيف توصل الحكم وتقنية الفيديو إلى هذا الاستنتاج".

وأضاف مدرب منتخب سويسرا: "لن أقول إنهم حصلوا على أفضلية. لقد خضنا مباراة نظيفة ومفتوحة، والفريقان لعبا كرة القدم. اليوم لم تنتصر كرة القدم. لقد عوقبنا بسبب خطأ، وكانت تلك لحظة حاسمة حددت نتيجة المباراة، ويمكننا الآن أن نشتكي، لكن يجب أن أهنئ منتخب الأرجنتين". وتابع: "خطة اللعب نجحت مرة أخرى، وإذا حللنا مجريات المباراة، فسنجد أننا كنا أفضل بكثير من منافسنا الأرجنتيني، واستطعنا العودة في النتيجة، وكانت الأفضلية المعنوية لصالحنا. أردنا الدفع بلاعبين جدد في الخط الأمامي، ثم جاء ذلك القرار الخاطئ. لا أعلم لماذا تم ابتكار هذه القاعدة، لكن لاعبي فريقي كانوا أبطالاً".

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وختم مدرب منتخب سويسرا، مراد ياكين، حديثه: "لا أستطيع استيعاب أن يتم إضعافنا بهذه الطريقة. لقد قاتل إمبولو بكل قوة، وتعرض للكثير من الالتحامات، وذلك القرار أربكني، ولم يكن له أي مبرر. إنه أمر مؤسف. أضعنا فرصة كبيرة، وللأسف انتهى مشوارنا في كأس العالم، والأمر مؤلم، لكن يمكننا أن نفخر بما قدمناه. هؤلاء هم أبطالي الحقيقيون".