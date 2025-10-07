ياسين جسيم يخطف اهتمام أندية أوروبية.. هل يغير بنعطية وجهته؟

- ياسين جسيم، نجم منتخب المغرب تحت 20 سنة، يلفت الأنظار بمهاراته في كأس العالم للشباب في تشيلي، حيث ساهم في فوز فريقه على إسبانيا والبرازيل، مما جذب اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل مرسيليا. - تقارير فرنسية تشير إلى متابعة المدير الرياضي لنادي مرسيليا، المهدي بنعطية، لتطور جسيم، مع احتمالية تغيير وجهته لدعم الفريق الموسم المقبل، وسط اهتمام أندية إسبانية كبيرة. - جسيم ساهم بأربعة أهداف في مونديال تشيلي، مما رفع قيمته السوقية إلى مليوني يورو، وهو مرتبط بعقد مع دانكيرك حتى 2027، ويعد من أبرز مواهب "الليغ2".

يحظى نجم منتخب المغرب تحت 20 سنة، ياسين جسيم (19 عاماً)، باهتمام بالغ من قبل عدد من الأندية الأوروبية، بعد تألقه اللامع في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة في تشيلي حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ لفت الأنظار إليه بمهاراته الفنية العالية وقدرته على صنع الفارق في الخط الهجومي، على غرار ما قام به في لقاءي إسبانيا والبرازيل في دور المجموعات، حين كان وراء فوز منتخب "أشبال الأطلس" في المباراتين معاً.

وسلّطت تقارير فرنسية الضوء على النجم المغربي الصاعد ياسين جسيم، من بينها موقع أوم ميركاتو، الذي كشف اهتمام أندية أوروبية عملاقة بخدمات موهبة نادي دانكيرك الفرنسي، أبرزها نادي مرسيليا الذي أوفد كشافيه إلى تشيلي من أجل متابعته عن قرب، بالإضافة إلى رغبة أندية إسبانية كبيرة في التعاقد معه، من دون الكشف عن هويتها.

ووفقاً للتقارير نفسها، فإن المدير الرياضي لنادي مرسيليا، المهدي بنعطية (38 عاماً)، يتابع تطور مستوى ياسين جسيم عن كثب، وقد يدخل على الخط لتغيير وجهته في أي لحظة، في حال اقتنعت إدارة نادي الجنوب الفرنسي بضرورة التعاقد معه لتدعيم صفوف زملاء مواطنه نايف أكرد (29 عاماً) الموسم المقبل.

ويأتي الاهتمام البالغ بياسين جسيم بعد مساهمته بأربعة أهداف مع منتخب المغرب للشباب في مونديال تشيلي، صناعة وتسجيلاً، في ثلاث مواجهات خاضها حتى الآن، وهو يعيش حالياً أفضل أيامه الكروية، وسط توقعات بأن يكون له مستقبل كبير في أوروبا والمنتخب الأول خلال السنوات المقبلة. كما أن القيمة السوقية لهذا النجم الشاب ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تألقه الكبير في مونديال تشيلي، إذ تبلغ حالياً مليوني يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركت".

جدير بالذكر أن ياسين جسيم يرتبط بعقد مع نادي دانكيرك الفرنسي حتى صيف 2027، ويعد أحد أبرز المواهب في الدرجة الثانية الفرنسية "الليغ2" في هذا الموسم، بتسجيله هدفاً وصناعته ثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات فقط.