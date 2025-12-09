ياسين براهيمي.. فنان لا يشيخ يسجّل عودة ذهبية أمام العراق

- ياسين براهيمي يواصل تألقه مع منتخب الجزائر الرديف في كأس العرب 2025، حيث قاد الفريق للفوز على العراق 2-0، مما ضمن صدارة المجموعة الرابعة. - براهيمي، الذي عاد من الإصابة، أظهر أداءً مميزاً وساهم في الهدف الثاني، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مؤكداً جاهزيته للمنافسات الكبرى. - رغم تألقه، يظل غياب براهيمي عن المنتخب الأول لغزاً، حيث يُفضل المدرب بيتكوفيتش اللاعبين الجماعيين، مما أثر على فرصه وفرص يوسف بلايلي.

واصل لاعب الغرافة القطري ياسين براهيمي (35 عاماً)، خطف الأضواء مع منتخب الجزائر الرديف في بطولة كأس العرب 2025، بعدما قاد "الخُضر" لفوز مهم على العراق بثنائية نظيفة على استاد خليفة الدولي، ليحسم الجزائريون صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بعد تعادل مع السودان وفوز كبير على البحرين.

وشهدت المباراة عودة ياسين براهيمي إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته عن لقاء السودان، قبل أن يدخل بديلاً أمام البحرين، لكن مشاركته أمام "أسود الرافدين" جاءت مختلفة تماماً، بعدما قدّم لوحة فنية مميزة، أبرزها مساهمته المباشرة في الهدف الثاني الذي سجّله المدافع العراقي بالخطأ في مرماه.

ورغم مغادرته أرضية الملعب عند الدقيقة الـ56، فإن ذلك لم يمنع براهيمي من التتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ليؤكد جهوزيته لكتابة فصل جديد مع منتخب الجزائر الرديف، الذي سبق أن قاده للتتويج بكأس العرب 2021 في قطر، وسجّل خلال تلك النسخة هدفاً في النهائي أمام تونس وتُوّج أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولا يقتصر تأثير ياسين براهيمي على مهاراته وأهدافه وتمريراته الحاسمة، بل يمتد إلى دوره المؤثر داخل المجموعة بفضل الخبرة التي اكتسبها من تجاربه الاحترافية الكبيرة، خاصة مع نادي بورتو البرتغالي، إضافة إلى حضوره القيادي داخل مقاعد البدلاء، إذ ظهر متفاعلاً في توجيه زملائه خلال مباراة البحرين، التي خاضها "محاربو الصحراء" تحت ضغط كبير بعد التعادل المخيّب أمام السودان.

كما بددت مواجهة العراق مخاوف تعرضه للإصابة، بعد بيان سابق لنادي الغرافة القطري أثار الشكوك حول مشاركته في البطولة. وقدم براهيمي أداءً يعكس جهوزيته الدائمة للتألق في المواعيد الكبرى، مثلما فعل في كأس العرب الماضية، وكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، حتى وإن لعب دقائق أقل، فضلاً عن بصمته التاريخية في مونديال 2014، حين سجل هدفاً تاريخياً ضد كوريا الجنوبية وصنع هدف التأهل أمام روسيا.

وفي ظل هذا التألق المتجدد، تُطرح من جديد تساؤلات حول سبب غياب براهيمي عن قائمة منتخب الجزائر الأول، بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، رغم أن المدرب البوسني كان قد اعتمد عليه في أول ثلاث مباريات عام 2024، قبل أن يقرر استبعاده لاحقاً. وحسب ما نشره "العربي الجديد" في وقت سابق، فإن بيتكوفيتش لا يُفضّل اللاعبين الذين يميلون بشكل واضح إلى اللعب الفردي، وهي النقطة نفسها التي أثّرت على فرص يوسف بلايلي، كما كانت محور انتقادات وُجهت لبراهيمي في فترات ماضية، تحت قيادة مدرب "الخُضر" السابق جمال بلماضي، ما أدى إلى إبعاده في الكثير من الأحيان.