ياسر حامد: مباراة فلسطين ومنتخب الباسك يوم تاريخي لإيصال صوت غزة

- ياسر حامد، اللاعب الفلسطيني المولود في إقليم الباسك، يستعد لخوض مباراة ودية تاريخية مع منتخب بلاده ضد إقليم الباسك، بهدف تمثيل الشعب الفلسطيني والدعوة لوقف الإبادة في غزة. - حامد، الذي تدرج في أكاديمية أتلتيك بلباو، يعبر عن فخره باللعب في ملعب سان ماميس، مؤكدًا على أهمية اللقاء في دعم القضية الفلسطينية ودعوة الجماهير للحضور. - المباراة، التي يتوقع حضور أكثر من 50 ألف مشجع، تتجاوز الأبعاد الرياضية لتكون منصة للتضامن مع فلسطين بعد حرب الإبادة في غزة.

يستعد اللاعب الدولي الفلسطيني، ياسر حامد مايور (27 عاماً)، المولود في إقليم الباسك الإسباني، لخوض المباراة الودية المرتقبة اليوم السبت مع بلاده أمام منتخب إقليم الباسك على ملعب سان ماميس في بلباو، مؤكداً في تصريحات صحافية أنّ اللقاء سيكون "يوماً تاريخياً"، بهدف تمثيل الشعب الفلسطيني وإيصال صوته، والدعوة إلى "وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة مرة واحدة وإلى الأبد".

وقال حامد لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أول أمس الخميس: "نحن ممثلون لجميع الشعب الفلسطيني على مستوى العالم، الهدف الأسمى من اللقاء هو الدفاع عن القضية الفلسطينية، وقف إطلاق النار الذي بدأ أخيراً في غزة يجب أن يكون كاملاً وليس مؤقتاً، كذلك أدعو الجماهير إلى الحضور ودعم القضية".

وأضاف قلب الدفاع، الذي تدرج في الفئات السنية الأصغر لنادي أتلتيك بلباو الإسباني، عن حماسته الشديد للعب في ملعب سان ماميس بقميص فلسطين، واصفاً إياه بأنّه "شرف وحلم"، ليختم لاعب نادي الغرافة القطري حالياً حديثه بالقول: "بمجرد أن يطلق الحكم صافرة البداية، لن يكون هناك أصدقاء، نحن نسعى لتقديم صورة جيدة وتحقيق الفوز في المباراة".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور أكثر من 50 ألف مشجع في مباراة تتجاوز الأبعاد الرياضية، لتكون منصة للتضامن مع القضية الفلسطينية، بعد حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال العامين الماضيين، ما أدّى إلى استشهاد 68 ألف فلسطيني على الأقل.

ولد ياسر حامد في عام 1997 لأبٍ فلسطيني وأم باسكية، وهو خريج أكاديمية أتلتيك بلباو، بعدما انضمّ إليها في سن العاشرة وتركها بعدها بخمس سنوات، ليلتحق بعددٍ من فرق الإقليم هناك في الدرجتين الثالثة والرابعة، بما في ذلك نادي سانتورتزي، وليوا، ونادي بورتوغاليتي، ليرحل بعدها في شهر يناير/ كانون الثاني 2022، إلى نادي المصري في الدوري المصري الممتاز بعقد لمدة عامين ونصف، ثم دافع عن ألوان نادي الريان القطري إلى جانب لاعبين مثل الكولومبي خاميس رودريغيز، ليمثّل بعدها القادسية في الكويت ونورث إيست يونايتد في الهند، ومن ثم الزمالك المصري في 2024 والغرافة في 2025.

وتواصل المنتخب الفلسطيني مع حامد لأول مرة في يوليو/ تموز 2019، وشارك معه في أول ظهور خلال مباراة الفوز 1-0 على اليمن في بطولة غرب آسيا 2019، ثم كان حاضراً في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس العرب 2021، وكذلك كأس آسيا 2023 في قطر.