ياسر القحطاني يُطالب الاتحاد السعودي بالاستقالة قبل كأس العالم 2026

وجّه أسطورة الكرة السعودية سابقاً، ياسر القحطاني (43 عاماً)، انتقادات لاذعة للاتحاد السعودي، عقب الخروج من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الأردن بهدفٍ من دون مقابل، ليودّع الأخضر المسابقة وسط حسرة كبيرة من جماهيره.

وقال القحطاني في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، خلال تحليله مباراة السعودية والأردن، الاثنين: "أنا أعتقد أن المسؤولية لا تقع على عاتق شخص واحد، وأقول مجدداً هي منظومة متكاملة، نحن في وقت الآن في أوج الدعم والعطاء الذي يلقاه المنتخب. ولكن أنا أعتقد أن لكلّ بداية نهاية، الإنسان له نهاية، أنا أعتقد سبع سنوات للاتحاد السعودي برئاسة مجلس الإدارة ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة، شكراً لهم، ومتبقٍ سنتان في الفترة الثانية لنهاية ولاياته حتّى 2027، أعتقد أن الكتاب ظاهر من عنوانه، الآن كرة القدم السعودية والمنتخب السعودي يحتاج إلى اتحاد سعودي جديد، أي اتحاد سعودي جديد متمكن".

وتابع لاعب نادي الهلال السابق: رأي ياسر، كمواطن سعودي ومشجع للمنتخب، الذي شاهد طوال سبع سنوات عدم التقدّم، أنا مع رحيل الاتحاد الآن، هذا الوقت المناسب، أنت خلال الحقبة الثانية للاتحاد، كلّ العلامات تشير إلى أن المنتخب ليس في حالة صعود بل في انحدار، كلّ العلامات التي تحصل رغم كلّ الدعم الذي يلقاه من وزارة الرياضة، لماذا لم تفكر بجلب مدرب جديد للمنتخب، انتهت فترة هيرفي رينارد، هو بنفسه رحل، لأنه لا يستطيع أن يقدم الجديد، جاء لفترة ليغطي الفراغ، تأهّل شكراً (لكأس العالم)، انتهى زمن التفاؤل والوقوف على يسار الدكة بالقميص الأبيض، أنت تحتاج إلى مدرب يطور من الكرة لدينا، ويغير في شكل وأداء اللاعبين".

وختم صاحب الـ42 هدفاً في 108 مباريات دولية مع منتخب بلاده: "الاتحاد السعودي لو تعاقد مع مدرب بعد التأهل لكأس العالم، كان دخل هذه البطولة بهدف التجهيز، نحن اعتدنا على صنع المعجزات وتحت هذا الدعم لا أعذار". يُذكر أن القحطاني بدأ مسيرته الدولية مع الأخضر عام 2002 واعتزل في 2013، وحقق لقب كأس العرب 2002 على حساب البحرين، وخليجي 2003، وخسر نهائي كأس 2007 أمام العراق.