ياباني يدخل حسابات ميلان لتعويض الفرنسي مانيان

- نادي ميلان يبحث عن بديل لحارسه الفرنسي مايك مانيان، الذي قد يرحل بنهاية عقده في يونيو المقبل، مع تعطل مفاوضات التمديد. - ميلان يدرس التعاقد مع الحارس الياباني زين سيزوكي من بارما، الذي تألق في الدوري الإيطالي، أو نوح أتوبولو من فرايبورغ الألماني، المعروف بتصديه لركلات الجزاء. - رغم الخيارات المتاحة، قد ينجح ميلان في تجديد عقد مانيان، الذي تلقى عروضاً من يوفنتوس وتشلسي، بعد مساهمته في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي.

بدأ نادي ميلان الإيطالي البحث عن حارس يُعوّض قائده، الفرنسي مايك مانيان، الذي يبدو قريباً من الرحيل عن "الروسونيري" مع قرب نهاية عقده، إذ يطمح ميلان إلى تسويقه خلال الميركاتو الشتوي، خوفاً من رحيله دون الحصول على تعويض مالي بنهاية عقده مع النادي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بعد تعطل المفاوضات من أجل تمديد العقد، حتى يُواصل التجربة مع بطل أوروبا في سبع مناسبات سابقة، إذ يرغب حالياً في خوض تجربة بعيداً عن فريقه الحالي.

وأفادت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس السبت، بأنّ ميلان يدرس خيار التعاقد مع حارس نادي بارما الإيطالي، الياباني زين سيزوكي، الذي يتألق مع الفريق منذ الانضمام إليه، وبات من الحراس ذوي الخبرة في الدوري الإيطالي، ويملك قدرات قد تجعله يقدم الإضافة ويُدافع عن مرمى ميلان، الذي سبق له التعاقد مع اللاعب الياباني كيسوكي هوندا، قبل عدة مواسم.

ويلعب الحارس البالغ من العمر 23 عاماً في إيطاليا، منذ يوليو/ تموز 2024، وشارك في 45 مباراة مع بارما، منها 43 لقاءً في الكالتشيو، وانطلقت مسيرته في اليابان، قبل أن يصل إلى أوروبا خلال فترة توقف في بلجيكا، إذ خاض تجربة مع فريق سينت ترويدن. وكلف انتقاله بارما نحو ثمانية ملايين يورو، وهو مبلغ تضاعف على الأقل الآن بعد تألقه اللافت.

كذلك يملك ميلان خياراً آخر، بحسب الصحيفة الإيطالية، يقوده إلى الدوري الألماني، وتحديداً اللاعب نوح أتوبولو، المولود عام 2002، والذي يلعب في صفوف فريق فرايبورغ، والذي اختير أخيراً ضمن منتخب ألمانيا، بفضل أدائه المتميز في البوندسليغا والدوري الأوروبي، إذ يحمل الرقم القياسي بتصديه لخمس ركلات جزاء بين الموسمين الماضي والحالي، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني الممتاز، وتبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 22 مليون يورو.

ورغم ذلك، فإن ميلان قد يراجع حساباته، وينجح في الاتفاق مع حارسه الفرنسي، الذي يملك عروضاً من أندية عديدة، مثل يوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنكليزي، ومِن ثمّ قد يؤمن النادي استمرار حارس قدّم إضافة كبيرة للفريق منذ التعاقد معه قادماً من فريق ليل الفرنسي، وساهم بدور كبير في قيادة الفريق إلى التتويج مجدداً بالدوري الإيطالي، بعد سنوات غاب خلالها ميلان عن المراتب الأولى والتتويجات.