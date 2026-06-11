ويمبلدون تسمع صوت اللاعبين.. زيادة قيمة الجوائز المالية

- قرر منظمو بطولة ويمبلدون للتنس زيادة الجوائز المالية بنسبة 20% بعد مطالبات اللاعبين، حيث سيحصل الفائز بلقب فردي الرجال على 4.8 ملايين دولار، مع وصول إجمالي الجوائز إلى 85.8 مليون دولار. - نجوم التنس مثل أرينا سابالينكا ويانيك سينر وكوكو غوف طالبوا بمقاطعة البطولات في حال عدم زيادة الجوائز، واحتجوا بتقليص حضورهم في المؤتمرات الصحافية. - وقع 20 لاعباً بارزاً على رسالة تطالب بزيادة الجوائز واستشارتهم في القرارات، مما دفع منظمي بطولات الغراند سلام للاستجابة لتجنب الصدامات.

قرر منظمو بطولة ويمبلدون للتنس زيادة قيمة الجوائز المالية للمشاركين في المنافسات، وذلك بعد أن طالب عدد من اللاعبين بزيادة حصتهم من إيرادات البطولة، وبعد الفوضى التي حصلت أيضاً بسبب قيمة الإيرادات في بطولة رولان غاروس.

وتقرر زيادة الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون للتنس بنسبة 20%، ووفقاً للقرار الجديد، سوف يحصل الفائز بلقب فردي الرجال على 4,8 ملايين دولار في البطولة التي ستنطلق على الملاعب العشبية في الشهر المقبل، وذكرت رئيسة نادي عموم إنكلترا، ديبورا جيفانز، في مؤتمر صحافي الخميس: "إجمالي قيمة الجوائز، بما في ذلك بدلات اللاعبين اليومية، سيصل إلى حوالي 85,8 مليون دولار أميركي".

وسبق لنجمة التنس البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، أن قالت قبل بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" بأن على اللاعبين مقاطعة البطولة حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وباللهجة نفسها أيضاً تحدث الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً، والأميركية كوكو غوف، واعترض اللاعبون بطريقة رمزية، حيث اكتفى المصنفون العشرة الأوائل بتقليص حضورهم إلى 15 دقيقة فقط في المؤتمرات الصحافية التي سبقت بطولة رولان غاروس.

وقبل ما يزيد عن عام، وقع 20 لاعباً بارزاً على رسالة إلى رؤساء بطولات الغراند سلام الأربع، طالبوا خلالها بزيادة الجوائز المالية، وضرورة استشارتهم في القرارات، وهي المطالبات التي بدأت تلقى استجابة من منظمي بطولات الغراند سلام حرصاً على تأمين رغبات اللاعبين واللاعبات ومنعاً لحصول صدامات مباشرة معهم، والتي ربما تصل إلى حد اتخاذ قرارات قوية في المستقبل، تماماً مثلما فعل الرياضيون عبر تقليص فترة المؤتمرات الصحافية خلال بطولة رولان غاروس الأخيرة.