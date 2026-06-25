ويمبلدون تحت ضغط نجوم التنس: تهديدات بتقليص الظهور الإعلامي

- يواصل نجوم التنس احتجاجهم على الجوائز المالية في بطولة ويمبلدون، مطالبين بحصة أكبر من إيرادات البطولات الكبرى، حيث قُدمت زيادة بنسبة 20% لتصل إلى 64.2 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل من مطالبهم بـ70 مليون جنيه. - نادي عموم إنكلترا يؤكد استثماره في اللاعبين وتحديث المرافق، مع تخصيص 15% من إيرادات البطولة للجوائز، بينما يطالب اللاعبون بنسبة لا تقل عن 16%. - اللاعبون يخططون لتقليص ظهورهم الإعلامي إلى 15 دقيقة، مهددين بمقاطعة البطولة مستقبلاً، في خطوة للضغط من أجل تحسين الجوائز المالية.

يعتزم عدد من نجوم رياضة التنس، مواصلة احتجاجهم بشأن الجوائز المالية، قبل انطلاق بطولة ويمبلدون بين 29 يونيو/ حزيران الحالي إلى 12 يوليو/ تموز المقبل، ثالثة البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) هذا العام، التي تقام على الملاعب العشبية.

ويطالب اللاعبون بحصة أكبر من إيرادات البطولات الأربع الكبرى، بما يتماشى مع ما يحصلون عليه في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، حيث احتج بعضهم في بطولة فرنسا المفتوحة عن طريق تقليص أنشطتهم الإعلامية قبل البطولة، إلى 15 دقيقة. وأعلن نادي عموم إنكلترا هذا الشهر، عن زيادة قياسية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي في إجمالي قيمة الجوائز المالية، لتصل إلى 64.2 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أقل من 70 مليون جنيه إسترليني التي كان اللاعبون يطالبون بها.

وقال نادي عموم إنكلترا في بيان صدر أمس الأربعاء: "تضع بطولة ويمبلدون اللاعبين في صميم جميع قراراتنا، ونستثمر فيهم بشكل كبير كل عام". وأضاف "يأتي ذلك إلى جانب استثمار مئات الملايين من الجنيهات في تحديث مرافق اللاعبين كجزء من خطة تحويل مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى توفير بيئة عالمية المستوى لأداء اللاعبين". ويبلغ مجموع الجوائز القياسية لويمبلدون حوالي 15% من إيرادات البطولة، لكن مجموعة اللاعبين البارزين التي يمثلها لاري سكوت، الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، طالبت بنسبة لا تقل عن 16%.

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وأثناء إعلانها عن جوائز البطولة هذا الشهر، قالت ديبي جيفانز، رئيسة ويمبلدون، إنها ناقشت موضوع الجوائز المالية مع سكوت خلال بطولة فرنسا المفتوحة، وأوضحت أنه على عكس البطولات العادية، توزع ويمبلدون 90% من فوائضها على رياضة التنس البريطانية. وفي باريس، قطعت البيلاروسية أرينا سبالينكا، المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، مؤتمرها الصحافي قبل البطولة، بينما قلّص لاعبون آخرون مثل الإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شفيونتيك أوقات حديثهم، بل إنّ اللاعبين هدّدوا بمقاطعة البطولة في المستقبل.

ويوم السبت المقبل، هو اليوم الإعلامي التقليدي قبل انطلاق البطولة في ويمبلدون، ومن المقرر أن يقتصر وقت اللاعبين على 15 دقيقة، ووفقاً للتقارير، التي أوردتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، يخطط اللاعبون لتقييد ظهورهم بعد المباريات بمدة 15 دقيقة طوال الأسبوع الأول.