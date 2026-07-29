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ويمبلدون تتحدى كأس العالم.. أرقام قياسية في الحضور والمشاهدة

رياضات أخرى
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
29 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:48 (توقيت القدس)
لقطة خلال اليوم العاشر من بطولة ويمبلدون، 8 يوليو 2026 (راي تانغ/الأناضول)
لقطة خلال اليوم العاشر من بطولة ويمبلدون، 8 يوليو 2026 (راي تانغ/الأناضول)
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- سجلت بطولة ويمبلدون للتنس أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، حيث بلغ عدد المشجعين 550,151، مع زيادة طفيفة عن نسخة 2025، وحققت ما يقرب من خمسة مليارات مشاهدة وتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- ساهمت الظروف الجوية المثالية ومسيرة البريطاني آرثر فيري في زيادة الحضور والمشاهدة، رغم تزامن البطولة مع كأس العالم لكرة القدم.
- شهدت البطولة أرقاماً قياسية في المبيعات والبث، حيث بيعت 117,995 قبعة، وارتفع عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 11%.

أعلن نادي عموم إنكلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء أن البطولة سجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري وحققت ما يقرب من خمسة مليارات مشاهدة وتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم منافستها مع كأس العالم لكرة القدم. 

وبحسب تقرير وكالة رويترز، فقد بلغ إجمالي عدد الجماهير الذين دخلوا ملاعب البطولة على مدار أسبوعين 550151 مشجعاً، بزيادة طفيفة مقارنة بنسخة عام 2025، فيما حصل جزء منهم على تذاكرهم في يوم المباريات عبر طابور ويمبلدون الشهير. كما شهدت البطولة تسجيل أرقام قياسية للحضور اليومي في ثلاثة أيام مختلفة خلال المنافسات. وأرجع المنظمون هذه الأرقام إلى إقامة أول نسخة من ويمبلدون من دون تأثر بالأمطار منذ عام 2019، فضلاً عن المسيرة غير المتوقعة للبريطاني آرثر فيري، المشارك ببطاقة دعوة، الذي بلغ الدور قبل النهائي، وهو ما ساعد على الحد من أي تراجع محتمل في نسب المشاهدة بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم. 

سينر في نادي عموم إنكلترا للتنس والكروكيه في 12 يوليو 2026 (كاميرون سبنسر/Getty)
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وكانت الجاذبية التجارية للبطولة واضحة أيضاً في أرقام المبيعات، إذ جرى بيع عدد قياسي بلغ 117995 قبعة خلال أسبوعي المنافسات. كما سجلت البطولة أرقاماً قوية على صعيد البث، إذ أفادت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، بأن هذه النسخة كانت ثاني أكثر بطولات ويمبلدون مشاهدة على الإطلاق. كذلك ارتفع عدد متابعي البطولة على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 11 % عبر مختلف المنصات. وحظيت المباراة النهائية لفردي السيدات، التي جمعت بين التشيكيتين ليندا نوسكوفا وكارولينا موخوفا، باهتمام كبير خاصة في جمهورية التشيك.

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