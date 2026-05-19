- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنطونيو سبيرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 122-115 في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، مسجلاً 41 نقطة و24 متابعة، ليصبح أصغر لاعب يحقق 40 نقطة و20 متابعة في الأدوار الإقصائية. - سجل ديلان هاربر 24 نقطة وحقق سبعة افتكاكات للكرة، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ سبيرز بالأدوار الإقصائية، بينما أضاف ستيفون كاسل 17 نقطة، وغاب دي آرون فوكس بسبب إصابة. - رغم تسجيل أليكس كاروسو 31 نقطة لثاندر، توقفت سلسلة انتصارات الفريق عند 9 مباريات، وستقام المباراة الثانية صباح الخميس المقبل.

تغلب سان أنطونيو سبيرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 122 -115، اليوم الثلاثاء، في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، في أول لقاءات الفريقين ضمن سلسلة مواجهاتهما بالدور النهائي للقسم الغربي، ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة "إن بي إيه".

وأحرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 41 نقطة وقام بـ24 متابعة تحت السلة خلال اللقاء، فيما أنهى ديلان هاربر المباراة بتسجيله 24 نقطة، بالإضافة لتنفيذ سبعة افتكاكات للكرة، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ سبيرز بالأدوار الإقصائية. وحسم ويمبانياما المباراة بتسجيله رميتين ساحقتين في الدقيقة الأخيرة، ليمنح سبيرز الأفضلية، ويفوز على ثاندر للمرة الخامسة في ست مواجهات جرت بينهما بالبطولة هذا الموسم.

وبات ويمبانياما، وبعمر 22 عاماً و134 يوماً، أصغر لاعب يسجل 40 نقطة و20 متابعة على الأقل في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية للمسابقة. وكان كريم عبد الجبار قد بلغ 22 عاماً و343 يوماً، عندما حقق هذا الإنجاز في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين عام 1970. كما سجل ستيفون كاسل 17 نقطة، وأحرز كل من ديفين فاسيل وكيلدون جونسون 13 نقطة، وأضاف جوليان شامباني 11 نقطة لسبيرز، الذي غاب عنه دي آرون فوكس بسبب إصابة في الكاحل.

رياضات أخرى بلاي أوف السلة الأميركية: كافالييرز إلى نهائي الشرق

في المقابل، سجل أليكس كاروسو 31 نقطة لمصلحة ثاندر، محققاً ثاني أعلى رصيد له في مباراة واحدة خلال مسيرته، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق المضيف من الخسارة، لتتوقف سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية عند 9 مباريات، حيث بدأت في المواجهة السابعة بنهائي المسابقة الموسم الماضي. ومن المقرر أن تجرى المباراة الثانية في سلسلة لقاءات الفريقين، صباح الخميس المقبل.