ويمبانياما يتعملق أمام تمبروولفز.. ونيكس يقترب من إقصاء فيلادلفيا

- تألق فيكتور ويمبانياما في مواجهة سان أنتونيو سبيرز ومينيسوتا تمبروولفز، مسجلاً 39 نقطة و15 متابعة، وقاد فريقه للفوز 115-108، مما منحهم التقدم 2-1 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية. - شهدت المباراة توتراً بدنياً كبيراً، لكن ويمبانياما حافظ على هدوئه، بينما تألق أنتوني إدواردز من مينيسوتا بـ32 نقطة، مما ساهم في تعادل الشوط الأول 51-51. - في المنطقة الشرقية، اقترب نيويورك نيكس من النهائي بفوزه الثالث توالياً على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-94، بقيادة جايلن برونسون الذي سجل 33 نقطة.

فرض اللاعب الفرنسي فيكتور ويمبانياما (22 عاماً)، نفسه نجماً مطلقاً في مواجهة سان أنتونيو سبيرز ومضيفه مينيسوتا تمبروولفز، بعدما قاد فريقه إلى الفوز 115-108 السبت، مانحاً سبيرز التقدم 2-1 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقدم العملاق الفرنسي، الذي يخوض أول تجربة له في الأدوار الإقصائية، عرضاً لافتاً على الصعيدَين الهجومي والدفاعي، إذ أنهى اللقاء برصيد 39 نقطة و15 متابعة وخمس صدات، قبل أن يحسم المواجهة عملياً في الربع الأخير بعدما سجل 16 نقطة، بينها رميتان ثلاثيتان في اللحظات الحاسمة، وقال ويمبانياما عقب اللقاء: "أنا مهيّأ لهذا. أحب هذا أكثر من أي شيء آخر".

وبدأ تمبروولفز المباراة بصورة كارثية بعدما أخفق لاعبوه في أول 12 محاولة تسديد، فيما فرض ويمبانياما حضوره الدفاعي منذ البداية بصدتين مبكرتين أربكتا أصحاب الأرض، ورغم ذلك، عاد مينيسوتا تدريجياً إلى أجواء اللقاء لينهي الشوط الأول متعادلاً 51-51، بفضل تألق نجمه أنتوني إدواردز الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة في الركبة، وأنهى المباراة بـ 32 نقطة و14 متابعة وست تمريرات حاسمة.

وشهدت المواجهة توتراً بدنياً كبيراً بعد الاستراحة، خصوصاً إثر احتكاك قوي بين جايدن ماكدانييلز وديلان هاربر، قبل أن تتطور الأجواء إلى مشادة بين عدد من اللاعبين، لكن ويمبانياما حافظ على هدوئه وواصل قيادة فريقه حتى النهاية، وسط إشادة من زميله دي آرون فوكس الذي وصف أداءه بكلمة واحدة: "عظمة".

وفي المنطقة الشرقية، اقترب نيويورك نيكس خطوة إضافية من بلوغ النهائي بعدما تغلب للمرة الثالثة توالياً على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 108-94، ليتقدم 3-0 في السلسلة ويصبح على بعد انتصار واحد فقط من الحسم.

وقاد جايلن برونسون فريقه من جديد بتسجيله 33 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، بينما لعب الدفاع دوراً محورياً في قلب المباراة بعدما نجح نيكس في احتواء اندفاع أصحاب الأرض الذين بدأوا المواجهة بقوة وتقدموا بفارق 12 نقطة في الربع الأول بقيادة بول جورج.

وتمكن نيكس من استعادة السيطرة سريعاً بفضل ربع ثانٍ هجومي قوي سجل خلاله 33 نقطة بنسبة نجاح مرتفعة في التسديد، قبل أن يفرض تفوقه في النصف الثاني رغم المحاولات المتكرّرة لفيلادلفيا لتقليص الفارق، كما شهدت المباراة صراعاً بدنياً قوياً بين كارل-أنتوني تاونز وجويل إمبيد، وسط أجواء متوترة داخل الملعب. وبات نيكس قريباً جداً من حسم السلسلة، علماً أن أي فريق في تاريخ الدوري لم ينجح في العودة بعد التأخر 0-3 في سلسلة من سبع مباريات.