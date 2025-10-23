ويليامز تُثني على ألكاراز وتشجعه: سيتفوق على الأساطير

- سيرينا ويليامز، التي ستتسلم جائزة أميرة أستورياس للرياضة 2025، أشادت بكارلوس ألكاراز، واصفة إياه بالشاب الواعد الذي ينتظره مستقبل مشرق في عالم التنس، مع إمكانية تحطيم أرقام أساطير اللعبة مثل ديوكوفيتش ونادال وفيدرر. - ويليامز، التي حققت 73 بطولة منها 23 غراند سلام، أكدت معرفتها العميقة بالتنس الإسباني، مشيرة إلى استمرار لاعبيه في مراكز متقدمة لسنوات طويلة. - ألكاراز يواصل تألقه في التنس العالمي، متصدراً الترتيب العالمي، مع منافسة من الإيطالي يانيك سينر.

كشفت لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز (44 عاماً)، التي ستتسلم غداً الجمعة جائزة أميرة أستورياس للرياضة 2025، تقديراً لها على إنجازاتها الرياضية والتزامها بالمساواة، اليوم الخميس، أنّها "مشجعة وفية " لكارلوس ألكاراز.

وقالت ويليامز عن كارلوس: "عندما يلعب، اتصل به وأبلغه: يا للروعة، لقد كنت أؤازرك"، واصفة الإسباني بأنّه "شاب للغاية" نظراً لحداثة سنه (22 عاماً)، وتنتظره أرقام قياسية كثيرة كي يحطمها، كما اعتبرت لاعبة التنس الأميركية المخضرمة أن ألكاراز المتوج بست بطولات غراند سلام، بوسعه الوصول إلى أو حتى التفوق على أرقام أساطير اللعبة مثل نوفاك ديوكوفيتش (24 غراند سلام) ورافا نادال (22) وروجر فيدرر (20)، وأنّ الأرقام القياسية "تنتظره ليكسرها".

وجاءت تصريحات الأسطورة الأميركية التي حققت 73 بطولة منها 23 غراند سلام وأربع ذهبيات أولمبية قبل اعتزالها في 2022، أثناء مؤتمر صحافي قبل يوم من تكريمها بواسطة الأميرة ليونور خلال المراسم التي يرأسها ملك إسبانيا بمسرح كامبوامور في عاصمة إقليم أستورياس. وأكدت ويليامز: "أعرف الكثير عن التنس الإسباني"، مضيفة أن العديد من لاعبي التنس الإسبان يستمرّون "أعواماً طويلة" في مراكز متقدمة من هذه اللعبة.

ويقدّم ألكاراز مستويات رائعة في المواسم الأخيرة، جعلته يفرض سيطرته على منافسات التنس العالمي ويتصدّر الترتيب العالمي لأفضل اللاعبين المحترفين، ولا يجد مقاومة في الوقت الراهن إلا من الإيطالي يانيك سينر، الذي يحاول الحد من تألق الإسباني.