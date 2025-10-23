ويليامز تُثني على ألكاراز وتشجعه: سيتفوق على الأساطير

رياضات أخرى
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 19:54 (توقيت القدس)
ويليامز في ملعب فورو إيطاليكو، 5 مايو 2010 (أندرياس سولارو /Getty)
ويليامز في ملعب فورو إيطاليكو، 5 مايو 2010 (أندرياس سولارو /Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- سيرينا ويليامز، التي ستتسلم جائزة أميرة أستورياس للرياضة 2025، أشادت بكارلوس ألكاراز، واصفة إياه بالشاب الواعد الذي ينتظره مستقبل مشرق في عالم التنس، مع إمكانية تحطيم أرقام أساطير اللعبة مثل ديوكوفيتش ونادال وفيدرر.

- ويليامز، التي حققت 73 بطولة منها 23 غراند سلام، أكدت معرفتها العميقة بالتنس الإسباني، مشيرة إلى استمرار لاعبيه في مراكز متقدمة لسنوات طويلة.

- ألكاراز يواصل تألقه في التنس العالمي، متصدراً الترتيب العالمي، مع منافسة من الإيطالي يانيك سينر.

كشفت لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز (44 عاماً)، التي ستتسلم غداً الجمعة جائزة أميرة أستورياس للرياضة 2025، تقديراً لها على إنجازاتها الرياضية والتزامها بالمساواة، اليوم الخميس، أنّها "مشجعة وفية " لكارلوس ألكاراز.

وقالت ويليامز عن كارلوس: "عندما يلعب، اتصل به وأبلغه: يا للروعة، لقد كنت أؤازرك"، واصفة الإسباني بأنّه "شاب للغاية" نظراً لحداثة سنه (22 عاماً)، وتنتظره أرقام قياسية كثيرة كي يحطمها، كما اعتبرت لاعبة التنس الأميركية المخضرمة أن ألكاراز المتوج بست بطولات غراند سلام، بوسعه الوصول إلى أو حتى التفوق على أرقام أساطير اللعبة مثل نوفاك ديوكوفيتش (24 غراند سلام) ورافا نادال (22) وروجر فيدرر (20)، وأنّ الأرقام القياسية "تنتظره ليكسرها".

وجاءت تصريحات الأسطورة الأميركية التي حققت 73 بطولة منها 23 غراند سلام وأربع ذهبيات أولمبية قبل اعتزالها في 2022، أثناء مؤتمر صحافي قبل يوم من تكريمها بواسطة الأميرة ليونور خلال المراسم التي يرأسها ملك إسبانيا بمسرح كامبوامور في عاصمة إقليم أستورياس. وأكدت ويليامز: "أعرف الكثير عن التنس الإسباني"، مضيفة أن العديد من لاعبي التنس الإسبان يستمرّون "أعواماً طويلة" في مراكز متقدمة من هذه اللعبة.

كارلوس ألكاراز خلال مشاركته في بطولة سيكس كينغز، 18 أكتوبر 2025 (Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

كارلوس ألكاراز حاضر في نهائيات كأس ديفيز

ويقدّم ألكاراز مستويات رائعة في المواسم الأخيرة، جعلته يفرض سيطرته على منافسات التنس العالمي ويتصدّر الترتيب العالمي لأفضل اللاعبين المحترفين، ولا يجد مقاومة في الوقت الراهن إلا من الإيطالي يانيك سينر، الذي يحاول الحد من تألق الإسباني.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
المبرقع هاجم الاتحاد العراقي لكرة القدم (العربي الجديد/فيسبوك)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

وزير الشباب يشنّ هجوماً لاذعاً على الاتحاد العراقي بعد إخفاق الملحق

لقطة من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز، 19 أكتوبر 2025 (روبرتوس بوديانتو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

إندونيسيا تدافع عن موقفها مجدداً بعد حظرها رياضيي الاحتلال

جماهير تونسية في ملعب المدينة التعليمية، في 30 نوفمبر 2022 (أنطونين ثويلييه /Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب تونس للناشئين يتعرّض للانتقاد بسبب مقعد طائرة والاتحاد يتحرك