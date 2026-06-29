ويلتون سامبايو.. تعرّف إلى حكم مباراة المغرب وهولندا في المونديال

- يواجه منتخب المغرب نظيره الهولندي في دور الـ32 من كأس العالم 2026 في مونتيري، حيث يسعى لتحقيق اللقب الأول بعد وصوله لنصف نهائي 2022. - يقود المباراة الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، الذي بدأ التحكيم في سن الخامسة عشرة، وشارك في بطولات كبرى مثل كأس العالم 2018 و2022. - سامبايو أدار مباريات مهمة، منها افتتاحية مونديال 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حيث طرد ثلاثة لاعبين، وهو رقم قياسي في افتتاحيات كأس العالم.

يخوض منتخب المغرب قمة كبيرة أمام نظيره الهولندي في مدينة مونتيري المكسيكية، ضمن فعاليات دور الـ32 من مسابقة كأس العالم 2026 لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة فجراً يوم الثلاثاء المقبل، والتي يسعى خلالها أسود الأطلس لتجاوز هذه العقبة ومتابعة الحلم نحو تحقيق اللقب الأول تاريخياً بعد الوصول إلى نصف نهائي نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.

واختار الاتحاد الدولي للعبة الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو لقيادة هذه القمة، وهو الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، ومُدرج في قائمة الحكام الدوليين التابعة للفيفا منذ عام 2013، وشقيقه الأصغر سافيو بيريرا سامبايو هو أيضاً حكم ومعتمد من قبل المؤسسة الكروية الأكبر منذ عام 2022.

بدأ سامبايو رحلة التحكيم في سن الخامسة عشرة، وحصل على تأهيله في برازيليا عام 2000، واختير واحداً من أفضل الحكام في بطولة الدوري البرازيلي (الدرجة الأولى) عام 2012، رغم أنّه في بداية مسيرته عانى بسبب رئيس لجنة الحكام البرازيليين أرماندو ماركيز، الذي كان يرى أنّه قصير القامة، ولكن بعد رحيله في عام 2005 عن منصبه، حصل سامبايو على شرف قيادة مباريات مهمة محلياً.

كرة عربية تعرّف إلى مسار المغرب نحو نهائي كأس العالم في حال تجاوز هولندا

وكان سامبايو ضمن فريق حكم الفيديو المساعد (VAR) عند تطبيقه في كأس العالم 2018 في روسيا، وأدار لاحقاً مباريات في كلّ من كأس العرب 2021 وكأس العالم 2022 في قطر، وفي يونيو/ حزيران 2026، مع انطلاق المونديال، اختاره الاتحاد الدولي لإدارة المواجهة الافتتاحية على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وطرد خلال اللقاء ثلاثة لاعبين، وهو أكبر عدد من البطاقات الحمراء في الافتتاح تاريخياً بكأس العالم.

وبالعودة إلى بطولة كأس العرب 2021، أشرف سامبايو على مباراة سورية وموريتانيا (1-2)، كما أدار لقاء المغرب والجزائر في ربع النهائي الذي انتهى 2-2 بوقته الأصلي قبل فوز الخضر بركلات الترجيح 5-3، أما على صعيد مونديال 2022 فقد حصل على فرصة الحضور في أربع مباريات، بينها مواجهتان لهولندا ضد السنغال (2-0) في دور المجموعات، وفي دور الـ16 أمام الولايات المتحدة 3-1 لصالح الطواحين، إلى جانب لقاء السعودية وبولندا في الدور الأول، وكذلك قمة إنكلترا وفرنسا في ربع النهائي.