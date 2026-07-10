وهبي يكشف سبب ارتباك لاعبي المغرب في لقطة هدف مبابي

- أكد مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، أن الفريق لن يستسلم بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام فرنسا، مشددًا على مواصلة العمل لتحقيق الألقاب في المستقبل، مع التركيز على تحسين دكة البدلاء. - أشار وهبي إلى أهمية الإيمان والعمل على الأساسيات، معترفًا بخيبة الأمل من النتيجة، لكنه أكد أن المستقبل سيكون جميلاً إذا استمر الفريق في العمل الجاد. - شدد وهبي على أن المنتخب يمثل أكثر من بلد، معربًا عن رغبته في تقديم السعادة والألقاب للمغاربة والمشجعين حول العالم.

أكد مدرب منتخب المغرب محمد وهبي (49 عاماً)، الخميس، أن فريقه لن يستسلم بعد وداع بطولة كأس العالم 2026 من دور ربع النهائي على ملعب بوسطن، أمام فرنسا بنتيجة 0-2، متعهداً بمواصلة العمل لتحقيق الألقاب في المستقبل، كما تطرّق بشكلٍ سريع إلى اللقطة التحكيمية التي جاء منها هدف قائد الديوك كيليان مبابي في الشوط الثاني.

وقال محمد وهبي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد المواجهة: "بدأنا الشوط الثاني بنفسٍ ثانٍ، وذات اللاعبين حضروا في الشوط الثاني بشكلٍ أفضل، أتى الهدف بعدها من لقطة بكرة مشتركة ودربكة، وتوقف بعض اللاعبين ظناً منهم أن هناك لمسة يد، هناك لمسة يد، هل هي خطأ أم لا؟ لا أعرف، لست حكماً، ولكن بعد لقطة فردية من قبل مبابي، سجل الهدف الأول، كان الأمر صعباً في النهاية. ولكن أظن بأننا يجب أن نواصل الإيمان وعملنا، ونتابع كذلك العمل على الأساسيات، ونتأكد بأنّه عندما يكون هناك إصابات وغيابات أيضاً، ولاعبين غير جاهزين يجب أن يكون لدينا خيارات أكثر في دكة البدلاء من المستوى الذي نحتاج إليه".

وأضاف المدير الفني الذي خلف وليد الركراكي صاحب إنجاز نصف نهائي مونديال 2022: "هناك بعض خيبة الأمل، نعم، كنّا نريد أكثر من ذلك، لكننا نتقبل النتيجة. طبعاً إذا ما واصلنا هكذا فإن المستقبل سيكون جميلاً. هذا لا يعني بأننا لم نكن نرغب في الفوز اليوم، نحن قدمّنا كلّ شيء كي ننتصر في هذه المباراة، وواجهنا خصماً جيداً جداً، ولكن يجب علينا أن نواصل العمل وأن يكون لدينا خيارات أكثر على مستوى اللاعبين ونبقى بثقة عالية. نحن لن نترك هذه الهزيمة تحطمنا، خيبة أمل نعم، لكن سنواصل المستقبل ونتابع العمل".

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وختم وهبي: "نحن نعرف تماماً بأننا نمثّل أكثر من منتخب وأكثر من بلد، وبلدنا والملايين من المغاربة كذلك، وحتى على الصعيد العالمي في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، البعض يرون أنفسهم في هذا المنتخب نظراً للعطاء الذي يقدمونه وكذلك المستوى الذهني لهذه المجموعة، لذا سنواصل عملنا بنفس الأسلوب ونريد أن نقدم السعادة للجميع ولكن الألقاب أيضاً، لذلك إن شاء الله سنكمل".

يُذكر أن منتخب المغرب بدأ البطولة بشكلٍ مميز حين تعادل أمام البرازيل بهدفٍ لمثله قبل الفوز على اسكتلندا بهدفٍ نظيف ثم هايتي بنتيجة 4-2، ليبلغ بعدها دور الـ32 ويتجاوز عقبة هولندا من بوابة ركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، قبل تفوقه على كندا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.