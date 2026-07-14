وهبي يعلن تحمله مسؤولية خروج المغرب: لا أبحث عن المبررات

- أكد مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، أن بلوغ دور ربع النهائي في كأس العالم 2026 جاء عن جدارة، مشيراً إلى أهمية تقييم المشوار الكامل للمنتخب وليس مباراة واحدة فقط، مع الحفاظ على أسلوب اللعب المعتاد دون اللجوء للدفاع. - نفى وهبي وجود خلافات مع الطاقم الفني، مشدداً على الأجواء الإيجابية داخل المنتخب، وأكد على أهمية الاستفادة من خبرة اللاعبين وقدرتهم على التطور، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج. - أشار وهبي إلى أن تطور المنتخب يعتمد على المشاركة المنتظمة للاعبين مع أنديتهم، مما يعزز الجاهزية والمستوى التنافسي، معرباً عن ثقته في تحقيق طموحات الجماهير المغربية في المستقبل.

عقد مدرب منتخب المغرب محمد وهبي (49 عاماً)، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً بمركب محمد السادس لكرة القدم، قيم فيه مشاركة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2026، كما تحدث عن أبرز المحطات التي ميزت البطولة.

وبحسب ما نشره الاتحاد المغربي في موقع الرسمي، أكد وهبي أن بلوغ دور ربع النهائي جاء عن جدارة واستحقاق، بعد سلسلة من المباريات التي قدم خلالها اللاعبون مستويات جيدة، بشهادة مختلف المتابعين، مشدداً على أن المشاركة لا ينبغي أن يقتصر تقييمها على مباراة واحدة، وإنما يجب أن يشمل المشوار الكامل الذي خاضه المنتخب في ست مباريات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المحطات التي ميزت مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 حسب تقييم وهبي؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى افتقاد المنتخب المغربي لشخصيته المعهودة خلال مباراة فرنسا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي حديثه عن مواجهة فرنسا، أوضح وهبي أن التحضيرات جرت بالطريقة نفسها التي تم اعتمادها في باقي المباريات، وأن اللاعبين دخلوا اللقاء بتركيز كبير ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، غير أن المنتخب لم يوفق في تحقيق الهدف المنشود. وأضاف أن الفريق حافظ على أسلوبه المعتاد، مؤكداً أنه لا يفضل اعتماد نهج دفاعي، رغم إجرائه بعض التغييرات التي لم تمس هوية المنتخب وأسلوب لعبه.

وأقر مدرب المغرب بأن المنتخب افتقد إلى شخصيته المعهودة خلال مباراة فرنسا، لكنه شدد في المقابل على رضاه عن الأداء العام الذي قدمه اللاعبون طوال البطولة، موجها لهم الشكر على ما بذلوه من مجهودات، ومعلناً تحمله كامل المسؤولية عن النتائج، باعتباره المسؤول الأول عن اختياراته التقنية، ومؤكداً أنه لا يميل إلى تقديم المبررات، وأن اللائحة التي شاركت في كأس العالم تم اختيارها عن قناعة تامة.

كما نفى وهبي الأخبار التي راجت بشأن وجود خلافات مع أفراد طاقمه الفني، مؤكداً أن الأجواء داخل المنتخب كانت إيجابية، وأن ما يروج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة. وكشف وهبي أنه طلب من اللاعبين، بين شوطي مباراة فرنسا، التحلي بالهدوء والتركيز، نافياً أن يكون قد أبدى أي غضب داخل غرفة تغيير الملابس. وبين مدرب المنتخب المغربي أنه لم يبدأ مشروعه من الصفر، بل واصل البناء على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة العمل من أجل تطوير المستوى والحفاظ على مكانة المنتخب بين كبار المنتخبات العالمية.

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وأشار وهبي إلى أن قوة المنتخب تكمن في اللعب الجماعي مع الاستفادة من خبرة وقيمة عدد من اللاعبين الذين يشكلون قدوة داخل المجموعة، مضيفاً أن اختيارات اللاعبين في كل مباراة تخضع للمعطيات التقنية وسياق المقابلة، دون تقديم أي امتيازات لأي لاعب. واختتم وهبي المؤتمر بالتأكيد على أن تطور المنتخب يرتبط أيضاً باستمرار اللاعبين في المشاركة بانتظام مع أنديتهم، لما لذلك من أثر مباشر على الحفاظ على الجاهزية والمستوى التنافسي، معرباً عن ثقته في قدرة المجموعة على مواصلة التطور وتحقيق طموحات الجماهير المغربية في الاستحقاقات المقبلة.