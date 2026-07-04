وهبي يؤكد صعوبة مواجهة كندا ويجدد ثقته بدياز

- أكد مدرب المنتخب المغربي، محمد وهبي، أن مواجهة كندا في ثمن نهائي مونديال 2026 ستكون الأصعب، مشيراً إلى أهمية التركيز على الهوية وأسلوب اللعب لتحقيق الفوز. - شدد وهبي على ضرورة الحد من فرص المنافسين، مع الاعتماد على الأداء الدفاعي القوي وحارس المرمى ياسين بونو، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين، بما فيهم شادي رياض بعد إصابته. - دافع وهبي عن إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، مشيراً إلى توقعات عالية منه، وأكد أنه في حالة جيدة وسيظهر بمستوى مميز في المباراة ضد كندا.

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، محمد وهبي (49 عاماً)، مساء الجمعة، أن "أسود الأطلس" سيخوضون أصعب مباراة في مونديال 2026، عندما يلاقون كندا، اليوم السبت (الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس المحتلة) في هيوستن، بثمن النهائي.

وقال وهبي في المؤتمر الصحافي الذي نقلته وكالة فرانس برس: "أنا شخص صادق وصريح عندما أتحدث مع اللاعبين، لقد قلت لهم إنها أهم مباراة وأصعب مباراة وأنا قليلاً ما أخطأ". وأضاف: "ستكون مباراة صعبة (لقاء كندا)، هم يعلمون ذلك، ونحن أيضاً". وتابع: "وتيرة عمل الكنديين وحماستهم ورغبتهم في التحكم في كل تفصيل مع الكرة ومن دونها، لديهم هوية حقيقية ويثقون بميزاتهم ويريدون تنفيذها، وهم يركزون على مواجهتنا، كلها أسباب تجعل مهمتنا أكثر صعوبة".

وتابع وهبي: "نركز على أنفسنا وعلى هويتنا وطريقة لعبنا، نحن نحترم منتخب كندا القوي جداً، ولديه عدة ميزات، ولكن الأهم أن نكون في مستوانا، ليس المستوى الذي قدمناه سابقاً هو ما يجعلنا فائزين، ولكن ما سنقدمه على الملعب، ونحن نجهز الخطة المناسبة لتحقيق ذلك". وأردف: "نعمل دائماً على عدم السماح لمنافسينا بالكثير من الفرص، بجودة أدائنا الرائع ولا نتركهم يقتربون من مرمانا، ولو أننا نعلم أن لدينا حارس مرمى خيالياً (ياسين بونو)، يجب أن نلعب بجد وندافع بجد". وأكد وهبي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، بينهم مدافع كريستال بالاس الإنكليزي، شادي رياض الذي تعرّض لإصابة في ركبته اليسرى ضد هولندا، وقال: "تلقى ضربة في الركبة في المباراة الأخيرة، ولكن الأمر ليس بهذه الخطورة، وأنا متأكد أنه سيلعب مع جميع اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%".

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وواصل وهبي الدفاع عن لاعب ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز، البعيد شيئاً ما عن مستواه، وقال: "المشكلة مع اللاعبين الكبار أننا ننتظر منهم المزيد، لكن المهم أن يكونوا بدنياً وفنياً في القمة. صحيح أنه كان في القمة في أمم أفريقيا، ولكننا ما زلنا في كأس العالم". وأبرز قائلاً: "لا نريد أن يكون إبراهيم في قمته في كل كرة، هو في حالة جيدة جداً، وأحد أفضل اللاعبين وننتظر منه المزيد. سترون ذلك في لقاء كندا، سيسجل إن شاء الله".