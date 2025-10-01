وناس يتلقى أنباء سارة.. و"العربي الجديد" يكشف التفاصيل

- أثارت إصابة آدم وناس قلق جماهير الجزائر، لكن تبين أنها تورم بسيط في الكاحل، مما يتيح له المشاركة في معسكر المنتخب الرديف بقيادة المدرب مجيد بوقرة، استعداداً لكأس العرب في قطر. - وناس أبدى حماسة كبيرة للعودة إلى تشكيلة "الخُضر"، مؤكداً استعداده للالتحاق بالمعسكر في عنابة، مما يعكس رغبته في استعادة مكانته القارية والدولية. - معسكر أكتوبر سيشهد تعزيزات بوجوه شابة، حيث يتابع الجهاز الفني لاعبين محترفين في الدوريات العربية والأوروبية لرفع مستوى التنافسية.

أثارت إصابة اللاعب الجزائري آدم وناس (28 عاماً)، خلال مواجهة فريقه السيلية ضد العربي، السبت الماضي، ضمن الأسبوع السادس من الدوري القطري لكرة القدم، قلق جماهير منتخب الجزائر، خصوصاً مع اقتراب معسكر منتخب الرديف في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الذي يتخلله لقاءان وديان أمام فلسطين يومي التاسع والـ13 من الشهر نفسه في مدينة عنابة، تحضيراً لكأس العرب المقررة في قطر خلال الفترة ما بين الأول والـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكشف مصدر مقرّب من اللاعب، لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، أنّ إصابة وناس لن تحرمه من حضور المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر الرديف، بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة (42 عاماً)، بعدما تبين أنّ الأمر يتعلّق فقط بتورم في الكاحل، فيما نجا من تمدّد في الأوتار أو إصابة على مستوى العظم، كما كان يُخشى في البداية.

وكشف المصدر ذاته أنّ جناح نابولي الإيطالي السابق حرص على الاتصال بالمدرب بوقرة مباشرة بعد المباراة ليطمئنه على وضعيته الصحية، مؤكداً جهوزيته للمشاركة في التحضيرات، وهو ما كان بمثابة نبأ سار للجهاز الفني، لا سيما مع أهمية المرحلة الحالية التي تشهد عملية بناء تشكيلة تنافسية قادرة على الذهاب بعيداً في كأس العرب.

ويُظهر آدم وناس حماسة كبيرة للعودة إلى تشكيلة "الخُضر" بعد غياب طويل، إذ أكد استعداده للالتحاق بالمعسكر المقبل في عنابة، حتى ولو تعلق الأمر بالمنتخب الرديف، في خطوة تعكس رغبته في استعادة مكانته القارية والدولية من جديد.

ومن المنتظر أن يشهد معسكر أكتوبر تعزيزات جديدة بوجوه شابة مرشحة لتدعيم صفوف منتخب الجزائر الرديف، إذ يتابع الجهاز الفني، بقيادة بوقرة، عدداً من اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية، على غرار نجم الوكرة القطري رضوان بركان (22 عاماً). كما تدرس الإدارة الفنية إمكانية توجيه الدعوة لبعض العناصر المحترفة في الدوريات الأوروبية من أجل رفع مستوى التنافسية داخل التشكيلة، وهو ما يعكس الرغبة في إعداد مجموعة متوازنة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العرب المقبلة بقطر.