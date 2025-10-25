وكيل ألفاريز يكشف حقيقة انتقاله إلى برشلونة

- وكيل جوليان ألفاريز ينفي شائعات رحيله عن أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة مجرد خيالات صحافية، وأن اللاعب سعيد ومستقر في النادي. - تقارير تشير إلى اهتمام برشلونة بألفاريز، لكن الأزمة المالية للنادي والشرط الجزائي الضخم في عقده، الذي يمتد حتى 2030، تجعل انتقاله معقدًا. - أتلتيكو مدريد يخطط لتحسين عقد ألفاريز تقديرًا لأدائه المميز ودوره القيادي، في ظل سعي الفريق لاستعادة توازنه الفني بعد نتائج متذبذبة.

رد وكيل أعمال نجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليان ألفاريز (25 عاماً)، بحزم على الأنباء التي تحدثت عن رغبة موكله في الرحيل عن "الروخي بلانكوس" خلال الموسم المقبل، مؤكداً أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام لا يتعدى كونه مجرد خيالاتٍ صحافية، وذلك في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أمس الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت مؤخراً إلى أن نجم المنتخب الأرجنتيني أصبح هدفاً مباشراً لنادي برشلونة، الساعي للتعاقد مع مهاجم جديد بعد تراجع مردود خطه الهجومي، إلّا أن هذه الفرضية، رغم انتشارها في الصحافة الكتالونية، تبدو بعيدة عن الواقع في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي، فضلاً عن الشرط الجزائي الضخم في عقد ألفاريز، والمقدر بنحو 500 مليون يورو، كما يمتد عقد اللاعب حتى عام 2030، ما يجعل رحيله أمراً معقداً من الناحيتَين القانونية والاقتصادية.

وجاءت تصريحات وكيل ألفاريز لتقطع الشك باليقين، وتضع حداً لأحلام جماهير "البلاوغرانا" التي كانت تأمل في التعاقد مع مهاجم جديد يعوض الرحيل المرتقب للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات على أبواب المغادرة، لتصبح مهمة استقدام نجم المنتخب الأرجنتيني مهمة شبه مستحيلة.

ونفى وكيل اللاعب أيضاً ما جرى ترويجه عن عدم ارتياحه داخل الفريق، مؤكداً أن المهاجم الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد صيف عام 2024 قادماً من مانشستر سيتي، يشعر بالاستقرار والسعادة في صفوف النادي، مفضلاً العرض الإسباني على عروض مالية أكثر إغراء، من بينها باريس سان جيرمان. إذ وجد ألفاريز في بيئة النادي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (55 عاماً) فضاءً تنافسياً يتماشى مع طموحاته المهنية على المدى الطويل.

ويأتي هذا الجدل في وقتٍ يواصل فيه أتلتيكو مدريد بحثه عن التوازن الفني بعد سلسلةٍ من النتائج المتذبذبة في بداية الموسم، وهو ما جعل اسم ألفاريز يتصدر العناوين بوصفه أحد الركائز التي يعوّل عليها الفريق لاستعادة قوته الهجومية. وتؤكد مصادر مقربة من الإدارة أن النادي ينوي فتح ملف تحسين عقد اللاعب خلال الأشهر المقبلة، مكافأةً له على الأداء اللافت والدور القيادي الذي يقوم به في كواليس الفريق.