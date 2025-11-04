وكيل أعمال يهدّد لاعباً في البريمييرليغ بسلاح ناري والشرطة تتدخل

- أثارت حادثة تهديد لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسلاح ناري جدلاً واسعاً، حيث أوقفت الشرطة وكيلاً معروفاً بتهم حيازة سلاح وابتزاز، مما يعكس الضغوط والعلاقات المعقدة بين اللاعبين ووكلائهم. - بدأت القصة في سبتمبر عندما تعرض لاعب في العشرينيات لتهديد في لندن، وأكد ناديه تعاونه مع التحقيقات، بينما أفرج عن المتهم بكفالة. - دعت الحادثة لمراجعة القوانين المنظمة لوكلاء اللاعبين، وسط مخاوف من تأثيرها على الثقة بين اللاعبين ووكلائهم في الدوري الشهير.

أشعلت حادثة صادمة أجواء الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما كشف تقرير للإعلام البريطاني عن توقيف وكيل لاعبين متهم بتهديد أحد نجوم البريمييرليغ بسلاح ناري في العاصمة لندن، وذلك بعد متابعة أمنية نتيجة لشكوى تلقتها شرطة لندن، فيما لم يُكشف عن هوية المشبته فيه ولا الضحية.

وبدأت القصة في السادس من شهر سبتمبر/ أيلول، حين تعرّض لاعب في العشرينيات من عمره لتهديد مباشر بالسلاح داخل العاصمة البريطانية، في واقعة وصفتها مصادر الشرطة بالتجربة المروّعة التي عاشها الضحية. ولم يُكشف عن هوية اللاعب لأسباب قانونية، بينما أكّد ناديه علمه بما جرى وتعاونه الكامل مع التحقيقات الجارية، وفقاً لما نشرته هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، أمس الاثنين.

وتدخّلت الشرطة البريطانية فور تلقيها بلاغاً عند الساعة 23:14 بتوقيت لندن، يفيد بتعرّض رجل للتهديد بسلاح ناري. وسارعت فرق الأمن إلى فتح تحقيق موسّع، لتوقف بعد يومين رجلاً يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو وكيل لاعبين معروف في الأوساط الكروية، بتهم تشمل حيازة سلاح ناري بقصد الإيذاء والابتزاز، والقيادة دون رخصة.

وواصلت السلطات تحرياتها في ظل ورود معلومات عن أن شخصاً آخر تعرّض بدوره للابتزاز والتهديد من المتهم ذاته خلال الحادثة نفسها. وأوضحت الشرطة أنه لم يُسجّل أي إصابات جسدية، لكنها وصفت ما جرى بأنه تهديد خطير لا يمكن التغاضي عنه، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، وأن المتهم أُفرج عنه بكفالة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية البريطانية، إذ رأى كثيرون أن الحادثة تعكس جانباً خفياً من الضغوط والعلاقات المعقدة بين بعض اللاعبين ووكلائهم، خصوصاً في سوق الانتقالات، التي تشهد تنافساً محموماً على العقود والعمولات. ودعا مختصون إلى مراجعة الإطار القانوني، الذي ينظّم عمل وكلاء اللاعبين في إنكلترا، لضمان حماية الرياضيين من الابتزاز أو الاستغلال.

وتواصل وسائل الإعلام متابعة القضية من كثب في انتظار تفاصيل إضافية قد تكشف عن طبيعة العلاقة بين اللاعب والوكيل المتهم، وما إذا كانت خلفيات مالية أو شخصية تقف وراء التصعيد. وبينما تتكتم الشرطة على هوية الأطراف، تتزايد المخاوف من أن تشكّل الحادثة سابقة خطيرة تهدّد الثقة بين اللاعبين ووكلائهم في الدوري الأكثر شهرة في العالم. وهزّت الواقعة صورة البريمييرليغ، بوصفه نموذجاً للاستقرار والاحتراف، لتذكّر الجميع بأن بريق الملاعب يخفي أحياناً عالماً مضطرباً تحكمه المصالح والنفوذ أكثر مما تحكمه الروح الرياضية.