وقفة احتجاجية في مدريد لطرد الفرق الإسرائيلية على هامش مباراة للسلة

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد وقفة احتجاجية تزامناً مع مباراة ريال مدريد وهبوعيل تل أبيب، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، إذ رفع عشرات المحتجين شعارات أمام صالة أرينا، تطالب بإيقاف مشاركة الأندية الإسرائيلية في البطولات القارية، على غرار ما حصل مع الأندية الروسية عقب الحرب على أوكرانيا في عام 2022.

واتهم المشاركون إسرائيل خلال الوقفة بـ"الإبادة الجماعية"، مطالبين الهيئات الرياضية الدولية باتخاذ موقف مماثل لما حدث مع روسيا، ومشدّدين على أن استمرار مشاركة الأندية الإسرائيلية يتناقض مع مبدأ تكافؤ المعايير في الرياضة، كما ربطوا مطالبهم بما وصفوه بـ"الجرائم في فلسطين وقطاع غزة"، إضافة إلى العدوان الأخير على لبنان.

وأقيمت المباراة في أجواء استثنائية، بعدما جرت من دون حضور جماهيري، وسط إجراءات أمنية مشدّدة فرضتها السلطات، تحسباً لأي توترات أو تحركات احتجاجية في مدرجات الملعب، مع العلم أن هذه الوقف التضمانية كانت قد حصلت أيضاً في وقت سابق بتاريخ 14 مارس/ آذار الجاري خلال مباراة برشلونة في إقليم كتالونيا أمام نفس الفريق.

وتأتي هذه التحرّكات ضمن موجة أوسع من الاحتجاجات في عدد من المدن الأوروبية، إذ تتصاعد الدعوات لمقاطعة الفرق الإسرائيلية أو تجميد مشاركتها، في وقت لم تصدر فيه أي قرارات رسمية حتى الآن بهذا الشأن، ما يعكس استمرار الجدل حول دور الرياضة في القضايا السياسية والإنسانية.