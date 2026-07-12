وفاتان خلال احتفالات الأرجنتينيين بالفوز على سويسرا في المونديال

- لقي شخصان مصرعهما في الأرجنتين خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الأرجنتيني على سويسرا في كأس العالم 2026، حيث توفي رجل بأزمة قلبية في بوينس آيرس، وقُتل شاب بإطلاق نار في سان فرانسيسكو بمقاطعة قرطبة. - نقلت خدمات الطوارئ ستة أشخاص إلى المستشفيات بعد تعرضهم لأزمات صحية أثناء المباراة، وتم تأكيد تجاوزهم مرحلة الخطر. - النيابة العامة تحقق في حادثة إطلاق النار التي يُعتقد أنها تصفية حسابات، بينما شهدت بوينس آيرس تدخل الشرطة لتفريق تجمعات المحتفلين.

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في الأرجنتين، خلال الساعات التي تزامنت مع مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام سويسرا والاحتفالات التي أعقبت الفوز بنتيجة 3-1، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، فيما احتاج عدد آخر من الأشخاص إلى تدخل فرق الطوارئ من أجل إنقاذهم من الموت.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، توفي رجل يبلغ من العمر 51 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية في مدينة بوينس آيرس، أثناء متابعته المباراة، كما نقلت خدمات الطوارئ العامة التابعة لحكومة المدينة، ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفيات، قبل تأكيد أنهم تجاوزوا مرحلة الخطر بسبب التفاعل مع المباراة ومجرياتها.

وفي مدينة سان فرانسيسكو التابعة لمقاطعة قرطبة، قُتل شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بعد إصابته بثلاث رصاصات في الظهر، خلال الاحتفالات التي خرجت عقب انتصار منتخب ليونيل ميسي. ووقع إطلاق النار وسط حشد من مئات المشجعين الذين كانوا يحتفلون في الشوارع، ما تسبب في حالة من الذعر، وفقًا لما أوردته إذاعة "كادينا 3" المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة التي تولت التحقيق أكدت فرار مطلق النار مستفيدًا من وجود الحشود، من دون تسجيل إصابات أخرى. وترجح الفرضية الأولية أن الجريمة جاءت في إطار تصفية حسابات، خصوصًا أن الضحية كان قد خرج بإفراج مشروط قبل أيام، أثناء قضائه عقوبة مرتبطة بجريمة سطو مشدد. وشهدت الاحتفالات حادثة عنف أخرى في وسط بوينس آيرس، بالقرب من مسلة "أوبيليسكو" الشهيرة، عندما تدخلت شرطة المدينة لتفريق عشرات الأشخاص الذين ظلوا متجمعين في المنطقة. وانتشرت وحدات مكافحة الشغب في شارع التاسع من يوليو/تموز، وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتفلين.