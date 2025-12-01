وفاة نيكولا بيترانجيلي... حكاية أسطورة التنس الإيطالي

- نيكولا بيترانجيلي، أسطورة التنس الإيطالي، توفي عن عمر 91 عاماً، وهو أول إيطالي يفوز ببطولة "غراند سلام" وقاد إيطاليا للفوز بكأس ديفيس 1976، وعضو في قاعة مشاهير التنس العالمية. - وُلد في تونس وانتقل إلى روما بعد الحرب العالمية الثانية، يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات والانتصارات في كأس ديفيس، وفاز ببطولة رولان غاروس مرتين ووصل لنصف نهائي ويمبلدون. - حاز على 48 لقباً خلال مسيرته، وحقق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب المتوسطية، ونعاه العديد من الشخصيات البارزة في عالم التنس.

أعلن الاتحاد الإيطالي للتنس في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن وفاة الأسطورة نيكولا بيترانجيلي عن عمر ناهز 91 عاماً، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة المضرب، وكان مُلهماً للكثير من النجوم، أبرزهم الإسباني رافاييل نادال.

وبحسب الاتحاد الإيطالي للتنس، فإن نيكولا بيترانجيلي، يُعد أول لاعب كرة مضرب في البلاد يحقق لقب بطولة "غراند سلام"، بالإضافة إلى أنه أول من قاد إيطاليا في رحلة التتويج بلقب بطولة كأس ديفيس عام 1976، والإيطالي الوحيد المدرج في قاعة مشاهير التنس العالمية، بفضل سجله الذهبي في هذه الرياضة.

وولد نيكولا بيترانجيلي في العاصمة تونس، بعدما هاجر جده ميشيل من قرية صغيرة في إيطاليا حتّى يعمل في مهنة البناء، لكنهم لم يستطيعوا مواصلة الحياة في البلد العربي، بسبب قرار صدر من السلطات المحلية يقضي بإبعادهم من البلاد بعد نهاية الحرب العالمية، ليذهب رفقة عائلته إلى العاصمة روما حتّى يعيش فيها، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

ويحمل الراحل نيكولا بيترانجيلي الرقم القياسي لأكبر عدد من المواجهات في بطولة كأس ديفيس، بمجموع 164 مباراة، بالإضافة إلى أن حامل لقب بطولة رولان غاروس في عامَي 1959 و1960، لديه أكبر عدد من الانتصارات في كأس ديفيس بمجموع 120 انتصاراً، ووصل أيضاً إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون عام 1969.

كما يُعد الراحل نيكولا بيترانجيلي أسطورة في رياضة التنس بإيطاليا، كونه فاز ببطولة روما في مناسبتين، وحقق 48 لقباً خلال مسيرته الاحترافية، وحاز ميدالية ذهبية في دورة الألعاب المتوسطية الرابعة، عندما استعرض قوته أمام منافسه الإسباني مانولو سانتانا، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما في مدينة نابولي عام 1963.

وبعد إعلان خبر وفاته، سارع رئيس الاتحاد الدولي للاعبي التنس المحترفين، أنجيلو بيناجي، إلى نعي صديقه في بيان جاء فيه: "لم يكن نيكولا بيترانجيلي بطلاً فحسب، بل كان أول من علّمنا معنى الفوز الحقيقي داخل الملعب وخارجه. كان نقطة الانطلاق لكل ما شهدناه في عالم التنس، ومعه تعلمنا أننا أيضاً قادرون على منافسة العالم، وأن الأحلام الكبيرة لم تعد مجرد صدفة". من جهته، كتب نجم التنس الإسباني المعتزل، رافاييل نادال: "تلقيت وفاة لاعب تنس إيطالي وعالمي عظيم. أتقدم بأحرّ التعازي لعائلته بأكملها ولمجتمع هذه الرياضة في إيطاليا".