وفاة نجم منتخب سورية فراس إسماعيل بعد حادث سير في تركيا

- توفي فراس إسماعيل، نجم منتخب سورية السابق، عن عمر 43 عاماً بعد حادث سير خطير في سامسون التركية، حيث دخل في غيبوبة نتيجة إصابة خطيرة في الرأس. - بدأ إسماعيل مسيرته مع فريق الجيش، محققاً بطولات محلية وآسيوية، وانتقل لاحقاً إلى أندية القرداحة والكرامة، حيث ساهم في تحقيق ألقاب الدوري والكأس. - دولياً، شارك في كأس آسيا 2011 وسجل خمسة أهداف مع منتخب سورية في تصفيات كأس العالم 2010 ومباريات ودية.

توفي نجم منتخب سورية السابق فراس إسماعيل عن عمر يناهز 43 عاماً، بعد أيام من تعرضه لحادث سير خطير للغاية على طريق المطار في مدينة سامسون التركية، حيث دخل العناية المركزة. وذكر موقع فوتو ماتش التركي، الخميس، أن نجم منتخب سورية السابق فارق الحياة، في أحد مشافي مدينة سامسون، بعد دخوله في غيبوبة نتيجة الإصابة الخطرة في الرأس، عقب حادث السير الخطير على طريق المطار في هذه المدينة.

ويعد نجم منتخب سورية الراحل فراس إسماعيل أحد أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ كرة القدم المحلية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الجيش، الذي لعب معه في جميع الفئات السنية، حتى وصل إلى الفريق الأول، الذي حقق معه لقب بطولة الدوري السوري في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى لقبين في الكأس، مع لقب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوية في عام 2004.

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وانتقل المولود في قرية البريقة بمدينة القنيطرة إلى نادي القرداحة، قبل أن يرحل بعدها إلى فريق الكرامة، الذي لعب معه في نهائي أبطال آسيا عام 2006، بالإضافة إلى المساهمة في نيل لقب الدوري السوري في ثلاث مناسبات ومثله في بطولة الكأس، كما شهدت مسيرته اللعب في صفوف زاخو العراقي، وأيضاً مصافي الوسط.

أما على الصعيد الدولي، فلعب فراس إسماعيل مع منتخب سورية في بطولة كأس آسيا 2011، ويملك في سجله خمسة أهداف دولية مع "نسور قاسيون" سجلها في شباك أفغانستان وإندونيسيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2010، بالإضافة إلى هز شباك الكويت والأردن وعُمان ودياً.