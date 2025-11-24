وفاة مقاتل في رياضة "MMA" بعد انهياره فوق الحلبة

24 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:30 (توقيت القدس)
مباراة للفنون القتالية المختلطة بحلبة علي بن حمد العطية، 22 نوفمبر 2025 (نوشاد تيكايي/Getty)
مباراة للفنون القتالية المختلطة بحلبة علي بن حمد، 22 نوفمبر 2025 (نوشاد تيكايي/Getty)
- توفي المقاتل إسحاق جونسون بعد انهياره في نزال بمدينة شيكاغو، رغم محاولات الإسعاف لإنقاذه، مما أثار صدمة في عالم الفنون القتالية المختلطة.
- وقع الحادث خلال بطولة "ماتادور فايتر تشالنج"، حيث سقط جونسون في اللحظات الأخيرة من نزال المواي تاي، مما استدعى تدخل الطوارئ.
- بدأت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الوفاة، مع انتظار نتائج التشريح، بينما عبّر منظم الفعالية عن حزنه العميق وتقدم بالتعازي لعائلة جونسون.

اهتزّ عالم الفنون القتالية المختلطة، بعد الإعلان عن وفاة المقاتل الأميركي، إسحاق جونسون (31 عاماً)، إثر انهياره فوق الحلبة، خلال مشاركته في منافسات بمدينة شيكاغو، بعد أن فقد المقاتل وعيه في نهاية نزاله، مساء السبت الماضي، قبل أن يُنقل على وجه السرعة إلى مستشفى "لويولا" الجامعي، إذ أُعلن عن وفاته في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، رغم محاولات الإسعاف المستعجلة لإنقاذه.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية، اليوم الاثنين، أن الحادث وقع مساء السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال بطولة "ماتادور فايتر تشالنج"، التي احتضنها ملعب "سيسيرو" بضواحي شيكاغو، وهو حدث يُروَّج له على أنه تجمع لمقاتلين محليين، وشهد نزال المقاتل إسحاق جونسون في فئة الوزن الثقيل لمسابقة المواي تاي نهاية مأساوية، بعدما احتاجت حالته إلى تدخل طاقم الطوارئ، عقب سقوطه المفاجئ في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وعبّر منظم الفعالية، جو غويتا، عن صدمته الكبيرة عبر منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لم أتمنَّ أبداً أن أكتب مثل هذا الخبر. إنّني عاجز عن الكلام"، وأوضح أن جونسون سقط أرضاً قرب نهاية النزال، وأن الفريق الطبي حاول التدخل سريعاً لإنقاذ حياته دون نجاح، وأضاف: "أتقدم بكامل التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق"، كما أكد، في تصريحات لقناة "فوكس 5 واشنطن"، أن المقاتل الراحل اجتاز جميع الفحوصات الطبية الإلزامية قبل دخوله الحلبة.

يادير ديل فالي يحتفل بالفوز أمام دولغاريان، 1 نوفمبر 2025 (كريس أنغر/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

المراهنات تقتحم الفنون القتالية وإقصاء مقاتل بعد نزال مشبوه

وباشرت سلطات مدينة سيسيرو تحقيقاً رسمياً لتحديد ملابسات الوفاة، وقد أُجريت بالفعل عملية تشريح للجثمان، في انتظار الإعلان عن نتائجها التي ستحدد سبب الوفاة. وتنتظر عائلة المقاتل والوسط الرياضي نتائج التحقيق، الذي قد يسلط الضوء على كيفية وقوع المأساة داخل واحدة من أقوى وأخطر رياضات القتال.

