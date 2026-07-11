وفاة مفاجئة تهز جنوب أفريقيا.. رحيل جايدن آدامز بعد عودته من كأس العالم

بعيدا عن الملاعب
جوهانسبرج

العربي الجديد

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11 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 18:27 (توقيت القدس)
جايدن جيمس مع منتخب جنوب أفريقيا في ملعب أتلانتا، 18 يونيو 2026 (أولريك بيديرسون،Getty)
جايدن جيمس مع منتخب جنوب أفريقيا في ملعب أتلانتا، 18 يونيو 2026 (أولريك بيديرسون،Getty)
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- وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا، جايدن آدامز، عن عمر 25 عامًا، بعد مشاركته في كأس العالم 2026 وخروج المنتخب من دور الـ32 أمام كندا، مما شكل صدمة كبيرة لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

- ملابسات وفاة آدامز لا تزال غامضة، مع تقارير غير مؤكدة تشير لاحتمال انتحاره بسبب الاكتئاب، بينما طلبت السلطات وعائلته عدم تداول هذه المعلومات حتى انتهاء التحقيقات.

- جايدن آدامز أصبح لاعبًا دوليًا في 2023، وشارك في تسع مباريات دولية، منها ثلاث في كأس العالم 2026، وقد يدرس الفيفا تكريمه بدقيقة صمت في المباريات المتبقية.

تلقت كرة القدم في جنوب أفريقيا صدمة كبيرة، إثر وفاة لاعب المنتخب الأول، جايدن آدامز، الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026، وعاد مع بعثة منتخب بلاده قبل أسبوع بعد أن انتهت مشاركة المنتخب الأفريقي بالخروج من دور الـ32، عندما خسر أمام منتخب كندا بهدف نظيف.

وأكد موقع "سوكر لادوما" الجنوب أفريقي، السبت، وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا، جايدن آدامز، عن عمر ناهز الـ25 سنة فقط، وأكد مدربه، بريندين جونسون، الخبر، مشيراً إلى أن اللاعب عاد من بطولة كأس العالم 2026، بطموحات كبيرة لمواصلة مسيرته الكروية، خصوصاً بعد تتويج فريقه ماميلودي صنداونز بلقب بطولة الدوري، في وقت لم يصدر النادي الجنوب أفريقي أو الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم أي بيان رسمي بخصوص الوفاة حتى الآن.

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وأشار الموقع الجنوب أفريقي أن ملابسات الوفاة لا تزال غامضة رغم تداول تقارير تحدثت عن احتمال أن يكون اللاعب أقدم على الانتحار نتيجة معاناة من الاكتئاب، وهي معلومات لم تؤكدها أي جهة رسمية، كما طلبت السلطات المحلية وعائلة اللاعب المتوفى، عدم تداول خبر احتمالية أن يكون سبب الوفاة الانتحار، إلى حين اكتمال التحقيقات وإعلان السبب الرسمي للوفاة.

يُذكر أن جايدن آدامز أصبح لاعباً دولياً مع منتخب جنوب أفريقيا في عام 2023، وخاض تسع مباريات دولية مع منتخب بلاده، منها ثلاث مباريات في بطولة كأس العالم 2026، ومن المنتظر أن يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إمكانية اعتماد دقيقة صمت في المباريات المتبقية في مونديال 2026، تكريماً لروح اللاعب الجنوب أفريقي الراحل.

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