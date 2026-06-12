وفاة مشجع قبل انطلاق مواجهة افتتاح مونديال 2026

بعيدا عن الملاعب
مكسيكو سيتي

العربي الجديد

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12 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:06 (توقيت القدس)
صورة عاملة لملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، 11 يونيو 2026 (خوسيه هيرنانديز/الأناضول)
صورة عامة لملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، 11 يونيو 2026 (خوسيه هيرنانديز/الأناضول)
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- توفي مشجع ألماني يبلغ من العمر 81 عاماً إثر أزمة قلبية عند محاولته دخول ملعب أزتيكا لحضور المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026، حيث فشلت محاولات الإنعاش القلبي والرئوي.
- تم تفعيل بروتوكول الطوارئ فوراً من قبل السلطات المحلية في مكسيكو سيتي، وتم نقل المشجع إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.
- ملعب أزتيكا دخل التاريخ كأول استاد يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم ثلاث مرات، بعد استضافته في عامي 1970 و1986.

توفي مشجع ألماني في محيط ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكيو سيتي قبل انطلاق المواجهة الافتتاحية بين منتخب المكسيك ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية، الخميس، أن المشجع الألماني يبلغ من العمر 81 عاماً، سقط مغشياً عليه عندما حاول الدخول إلى ملعب أزتيكا عبر البوابة رقم 1، الأمر الذي جعل السلطات المحلية في العاصمة مكسيكو سيتي تقوم بتفعيل برتوكول الطوارئ على الفور، فيما هرع عدد من رجل الإسعاف إلى مكان المشجع.

وتابعت أن المشجع الألماني خضع إلى الإسعافات الأولوية، وجرت محاولة إنعاش قلبي ورئوي، بعدما تعرض لأزمة قلبية، وجرى نقله إلى أحد المشافي القريب من الملعب، لكنه فارق الحياة قبل أن يدخل إلى ملعب أزتيكا، حتى يحضر المواجهة التي انتصر فيها منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الأولى في مونديال 2026.

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وختمت الصحيفة تقريرها بأن ملعب أزتيكا دخل التاريخ، بعدما أصبح أول استاد يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولات كأس العالم المختلفة، بعد ان استضاف سابقاً مواجهتي الافتتاح في عامي 1970 و1986.

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