وفاة مشجع توقف مباراة في الدوري الإسباني

- توقفت مباراة سبورتينغ دي خيخون وليغانيس في الدوري الإسباني بعد وفاة مشجع يبلغ من العمر 82 عامًا إثر حالة طبية طارئة في المدرجات، حيث تم تفعيل البروتوكول الطبي فورًا. - أعلن نادي سبورتينغ دي خيخون عن حزنه العميق لوفاة المشجع، الذي كان عضوًا في النادي لأكثر من 40 عامًا، وقدم تعازيه لأسرته وأحبائه. - تم تعليق المباراة رسميًا بعد توقفها، وسيتم الإعلان عن موعد جديد لاستئنافها بالتنسيق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهات التنظيمية.

تسببت وفاة مشجع على المدرجات في إيقاف مباراة فريقي سبورتينغ دي خيخون ونظيره ليغانيس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، وذلك بعد مرور ثلاث دقائق فقط على انطلاقه في استاد إل مولينون. وفي التفاصيل، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أحد المشجعين في اللقاء تعرض لحالة طبية طارئة على المدرجات، وقد جرى التعامل مع حالته الصحية على الفور من قبل الطواقم الطبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفور رصد الحالة، أبلغ لاعبو ليغانيس الحكم دانييل بالينسيا كابايييرو، الذي أوقف المباراة وفعّل البروتوكول الطبي المعتمد، وبعد ما يقارب 15 دقيقة من محاولات التدخل الطبي داخل الاستاد، أعلن النادي والجهات المسؤولة لاحقاً وفاة المشجع، وهو رجل يبلغ من العمر 82 عاماً وكان من كبار مشجعي سبورتينغ وعضواً في النادي لأكثر من 40 عاماً.

وقال نادي سبورتينغ دي خيخون في بيان رسمي: "نحن جميعاً في حالة حزن شديد، نتقدم بأحر التعازي لأسرته ولأحبائه، رحم الله الفقيد". كما أشارت الصحيفة إلى أن ابن حفيد المشجع الذي كان حاضراً معه احتاج أيضاً إلى عناية طبية بعد تعرضه لصدمة نفسية نتيجة ما حدث.

وبعد توقف المباراة ودخول اللاعبين إلى غرف الملابس، أُعلن عن تعليق المباراة رسمياً، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد جديد لاستئنافها بين الناديين المعنيين والاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهات التنظيمية.

Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica.



En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes.



Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio. #RealSporting — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2026