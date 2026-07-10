وفاة مراهقة فرنسية بسبب احتفالات التأهل إلى نصف نهائي المونديال

- توفيت مراهقة فرنسية خلال احتفالات تأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على المغرب، حيث سقطت من مكان مرتفع في مدينة أولنويي أيميريس شمال فرنسا، ولا تزال الأسباب مجهولة. - ألقت الشرطة القبض على شخص يُشتبه في ارتباطه بالحادثة، ومن المتوقع صدور بيان رسمي من المدعي العام الفرنسي لتوضيح الملابسات، وسط احتفالات ضخمة في العاصمة الفرنسية وضواحيها. - اعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات بسبب أعمال شغب واعتداءات، بما في ذلك سرقة هواتف، والعنف، واستخدام السلاح، وإطلاق مفرقعات نارية.

توفيت مراهقة فرنسية عمرها 17 سنة في شمال فرنسا خلال الاحتفالات الخاصة بتأهل منتخب "الديوك" إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد تفوق أبطال العالم 2018 و1998 على المنتخب المغربي بهدفين نظيفين في المواجهة التي لُعبت أمس الأربعاء. وأشار موقع راديو "أر أم سي" سبورت الفرنسي، الجمعة، إلى أن احتفالات المشجعين الفرنسيين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم شهدت حادثة مؤسفة بوفاة مشجعة فرنسية في مدينة أولنويي أيميريس شمال البلاد، إذ سقطت من مكان مرتفع خلال موجة الفرح عند منتصف ليل أمس الخميس، وما زالت الأسباب مجهولة حتى الآن.

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ووفقاً للمعلومات، أُلقي القبض على شخص يبدو أنه مرتبط بالحادثة، ومن المتوقع أن يُصدر المدعي العام الفرنسي بياناً رسمياً لتوضيح الأمور في وقت لاحق، بعدما طغت هذه الحادثة المؤسفة على الاحتفالات الكبيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية وضواحيها، خصوصاً أنه كانت هناك تجمعات ضخمة في مختلف المناطق والشوارع الفرنسية لمتابعة هذه المواجهة المهمة.

في المقابل، اعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات من الأشخاص المتورطين بأعمال شغب واعتداءات خلال الاحتفالات بتأهل منتخب فرنسا، إذ اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص بسبب سرقة هواتف من المشجعين، وأربعة أشخاص بسبب العنف واستخدام السلاح، وثلاثة أشخاص بسبب إطلاق مفرقعات نارية كبيرة، في حين لم تُصدر الشرطة أي معلومات إضافية حول الأشخاص المحتجزين.