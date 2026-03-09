وفاة مدرب نادي النجمة اللبناني أنجين فيرات بشكل مفاجئ

- توفي المدرب التركي أنجين فيرات، الذي تولى تدريب نادي النجمة اللبناني قبل شهر، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء سفره من بيروت إلى أضنة عبر إسطنبول، وفقاً لما أعلنه الرئيس التنفيذي للنادي، رامي بيطار. - فيرات، الذي خلف المدرب التونسي راضي الجعايدي، كان يتمتع بمسيرة تدريبية مميزة، حيث قاد منتخبات كينيا ومولدوفا، ودرب فرقاً إيرانية وأميركية. - خلال فترة قصيرة مع النجمة، قاد الفريق للفوز في مباراتين بالدوري والتأهل لنصف نهائي كأس لبنان، وترك بصمة إيجابية بأخلاقه العالية والتزامه المهني.

وأعلن الرئيس التنفيذي لنادي النجمة اللبناني، رامي بيطار، في بيان رسمي، عبر حسابه في فيسبوك، وفاة مدرب الفريق الجديد: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى المدير الفني للفريق الأول في نادي النجمة، الكابتن إنجين فيرات الذي وافته المنية، مساء أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال سفره من بيروت إلى أضنة عبر مدينة إسطنبول".

وتعاقد نادي النجمة اللبناني مع المدرب التركي، أنجين فيرات، قبل حوالي شهر خلفاً للمدرب التونسي، راضي الجعايدي، بعد أن اختارته إدارة النادي النبيذي ليقود الفريق في مرحلة جديدة، ويُعد فيرات من المدربين الذين يملكون مسيرة تدريبية جيدة، إذ سبق أن قاد منتخب كينيا بين سنوات 2021 و2024، كما درب منتخب مولدوفا بين 2019 و2020، وكذلك درب فريق ساباهان الإيراني في عام 2008، وسايبا الإيراني في موسم 2013-2014، وتولى منصب المدير التقني لفريق دالاس سيتي الأميركي في عام 2017.

في المقابل ذكر نادي النجمة، في بيان، إعلان وفاة المدرب التركي، الاثنين: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي النجمة الرياضي مدرب الفريق الأول الكابتن، إنجين فيرات، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده في مطار إسطنبول، في طريقه إلى مدينة أضنة، بعد ساعات قليلة من مغادرته بيروت عائداً إلى بلاده. وخلال الفترة التي قضاها مع النادي، عُرف الراحل بالتزامه المهني وأخلاقه العالية، وترك بصمة طيبة في صفوف الفريق وبين أفراد أسرة نادي النجمة".

وتابع بيان النادي ذاكراً "إن إدارة النادي، والجهازين الفني والإداري، واللاعبين، وجمهور نادي النجمة، يتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلته الكريمة وأحبائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان"، يُذكر أن إنجين فيرات قاد نادي النجمة اللبناني في ثلاثة مباريات فقط في الدوري والكأس (فاز في مباراتي الدوري وتأهل في نصف نهائي كأس لبنان بالتفوق على نادي جويا بركلات الترجيح).