وفاة مدرب في الدوري الصربي تُخيم على تألق ثنائي تونسي

- توفي ملادن زيزوفيتش، المدرب المساعد لنادي رادنيتشكي، خلال مباراة ضد ملادوست لوتشاني في الدوري الصربي، مما أحدث صدمة بين اللاعبين والجماهير، وأدى إلى إيقاف المباراة احتراماً له. - تألق اللاعبان التونسيان وجدي ساحلي ولؤي بن حسين بتسجيل هدفي رادنيتشكي قبل الحادث، لكن المباراة أُلغيت بعد وفاة المدرب، مما ألغى أهدافهما. - عبّر الاتحاد الصربي والأندية عن تعاطفهم مع وفاة زيزوفيتش، بينما يُرجح أن تكون الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، في انتظار التقرير الطبي النهائي.

هزّت مأساة جديدة ملاعب صربيا، مساء الاثنين، بعد وفاة مدرب نادي رادنيتشكي خلال مباراة فريقه أمام ملادوست لوتشاني، في الجولة الـ14 من الدوري الصربي الممتاز، وهي مواجهة شهدت في المقابل تألّق لاعبين تونسيين في المواجهة، وهما وجدي ساحلي ولؤي بن حسين.

وسقط المدرب المساعد ملادن زيزوفيتش أرضاً في الدقيقة الثانية والعشرين بعد أن فقد وعيه فجأة على مقاعد البدلاء، وفقاً لما نشره موقع دايلي سبورت الفرنسي. وأسرع الجهاز الطبي إلى التدخل، قبل أن تنقله سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى، لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقاً على الرغم من محاولات الإنعاش المستمرة. وأحدث الخبر صدمة عارمة بين اللاعبين والجماهير، خصوصاً أنه كان يعيش تجربته الثالثة فقط مع الفريق منذ انضمامه إلى طاقمه الفني قبل أسابيع، ولأنه حمل طموح التألق بالرغم من صعوبة المنافسة في دوري يضم أندية قوية مثل النجم الأحمر وبارتيزان بلغراد.

واستأنف الحكم المباراة بعد نقل المدرب إلى المستشفى، غير أنّ الصدمة عادت لتخيّم على الملعب عند نهاية الشوط الأول حين بلغت مسامع الجميع نبأ وفاته، وبكى لاعبو الفريقين تأثراً بما حدث، ليقرّر الحكم إيقاف اللقاء احتراماً للراحل الذي خدم كرة القدم الصربية لاعباً ومدرباً طوال سنوات. وقدّم اللاعبان التونسيان أداءً لافتاً قبل الحادث المأساوي، إذ سجلا هدفي رادنيتشكي وأظهرا جاهزية عالية بالرغم من الظروف الصعبة، وذلك في ظل الأداء المتصاعد لهما في الفترة الأخيرة، بينما جاء قرار إلغاء المواجهة ليلغي هدفيهما، وهذا قبل التعرف إلى مصير المواجهة، باستكمال الشوط الثاني أو إلغائها نهائياً.

وتحوّل الحزن إلى حالة تضامن واسعة بعد المباراة، إذ نعى الاتحاد الصربي لكرة القدم المدرب الراحل، ووعد بتكريمه في الجولة المقبلة. كما عبّر عدد من الأندية واللاعبين عن تعاطفهم عبر وسائل التواصل، في مشهدٍ يجسّد الوجه الإنساني لكرة القدم التي توحّد مشاعر الحزن قبل الفرح. ولم تُكشف بعد الأسباب الرسمية لوفاة المدرب الصربي، إذ تنتظر إدارة النادي التقرير الطبي النهائي لتحديد الملابسات الدقيقة للحادثة. ومع ذلك، يبقى من المرجح أن يكون الراحل قد تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء متابعته مجريات اللقاء، خاصة أنّه لم يُظهر أي مؤشرات مرضية في الأيام السابقة.