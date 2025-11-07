وفاة مارادونا... بدء مُحاكمة القاضية التي أبطلت المُحاكمة

- بدأت محاكمة القاضية جولييتا ماكينتاش بعد مشاركتها في إعداد مسلسل تلفزيوني حول قضية وفاة دييغو مارادونا، مما أدى إلى بطلان المحاكمة الأولى. تواجه ماكينتاش اتهامات بالإهمال وإفشاء الأسرار واستغلال السلطة، وقد استقالت من منصبها قبل بدء المحاكمة. - أُعلن عن موعد جديد لمحاكمة مارادونا في مارس 2026، بعد إلغاء المحاكمة السابقة بسبب فضيحة مشاركة ماكينتاش في إعداد سلسلة وثائقية دون علم الجميع. - من المقرر إعادة محاكمة سبعة من العاملين في المجال الطبي بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" لمارادونا، ويواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاماً.

بدأت مُحاكمة القاضية التي كانت السبب في بطلان وتوقف محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرمانادو مارادونا (توفي في عمر الـ60 سنة)، في شهر مايو/ أيار الماضي، إثر تبيّن مشاركتها سراً في إعداد مسلسل تلفزيوني حول القضية.

وبدأت المحكمة في مساءلة القاضية التي كانت مسؤولة عن ملف قضية مارادونا الراحل، جولييتا ماكينتاش (48 سنة)، انطلاقاً من أمس الخميس، أمام زملائها الذين ربما يصدرون قراراً بعزلها نهائياً من منصبها، في جلسات محاكمة ستستمر لحوالى أسبوع كامل، في مدينة لا بلاتا جنوب بوينوس آيرس، أمام هيئة خاصة تضم قضاة ومحامين ونواباً من المقاطعة، وهي الجهة المشرفة على عملها.

وأُعلن بُطلان المحاكمة الأولى في مدينة سان إيسيدرو نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، بعد شهرين ونصف من الجلسات والاستماع إلى أكثر من 40 شاهداً، على وقع الفضيحة التي شهدت مشاركة ماكينتاش، من بين القضاة الثلاثة، في إعداد سلسلة وثائقية عن المحاكمة، وذلك من دون علم الجميع. وحدّد القضاء هذا الأسبوع يوم 17 مارس/ آذار 2026 موعداً لانطلاق "محاكمة مارادونا" الجديدة، برئاسة ثلاثة قضاة جُدد.

وخلال المحاكمة الأولى، أصبحت وضعية ماكينتاش غير قابلة للاستمرار بعد نشر وسائل الإعلام لصور من كاميرات المراقبة تظهرها وهي تتجول في أروقة المحكمة قبل بدء الجلسات، برفقة فريق تصوير، وتدلي بمعلومات خلال مقابلة. وكان المسلسل القصير قد حَمل عنوان "العدالة الإلهية"، وأُنجز عرضه الترويجي الذي عُرض لاحقاً أمام المحكمة أثناء مناقشة قرار إلغاء محاكمة مارادونا.

وكانت القاضية ماكينتاش استقالت من منصبها ثم علقت عملها، في خطوة استباقية قبل جلسات المحاكمة، كما ودافعت عن نفسها في محاكمة أمس الخميس، وقالت: "فكرة المسلسل كانت اقتراحاً من صديقة، وهي بمثابة حجر عثرة تعثّرت به دون إدراك العواقب"، في وقت أعلنت المدعية العامة، أناليا دوارتي، المطالبة بعزل القاضية، معدّدة الاتهامات الموجهة إليها، بما في ذلك الإهمال، الإخلال بالواجبات الوظيفية، وإفشاء أسرار واستغلال السلطة.

يُذكر أنه من المقرّر أن يُعاد في شهر مارس/ آذار المقبل محاكمة سبعة من العاملين في المجال الطبي، بينهم طبيب نفسي، وأخصائي نفسي، وممرضون، بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" للراحل دييغو أرماندو مارادونا، أي الإهمال المرتكب مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة. ويواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاماً، بحسب تفاصيل المحاكمة.