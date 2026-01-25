وفاة لاعب مصري بعد كرة مشتركة في دوري الدرجة الرابعة

أعلن مركز شباب البكاري، أحد أندية دوري القسم الرابع المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة لاعبه لؤي علي (21 عاماً)، بعد ساعات من خضوعه للعلاج المكثف إثر إصابته بثقب في المعدة، في واقعة حزينة أعادت إلى الأذهان مأساة النجم أحمد رفعت.

وتعرّض لؤي علي للحادث المأساوي في مباراة جرت بين مركز شباب الكباري والشيخ زايد، في الجولة السادسة عشرة من عمر دوري منطقة الجيزة لكرة القدم التابع لدوري القسم الرابع، وتدخل حارس مرمى فريق الشيخ زايد بشكلٍ عنيفٍ مع لؤي علي، ليسقط الأخير متألماً بشكلٍ هائل، لينقل سريعاً إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ظناً أنّها مجرد كدمة، خاصة أنّ اللاعب كان بحالة طبيعية بعد فترة من الواقعة، وأجرى عملية جراحية، ليكتشف الأطباء تعرّضه لثقب كبير في المعدة، ما أدّى إلى تدهور صحته، ليلفظ لاحقاً أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الحزن الشديد بين زملائه ومدربيه وأفراد أسرته، في انتظار الإعلان الرسمي عن ملابسات الواقعة، وطبيعة الإصابة التي تعرّض لها اللاعب الراحل بالتحديد.

وأعلن نادي مركز شباب البكاري وفاة لؤي علي متأثراً بالكرة المشتركة عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "لؤي في ذمة الله"، ونعت جماهير الكرة المصرية وبعض الشخصيات الرياضية لؤي علي بعد وفاته ورحيله متأثراً بالحادث الغريب الذي تعرّض له.