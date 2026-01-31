وفاة فتحي كميل.. حكاية "الفارس الأسمر" الكويتي

- توفي أسطورة الكرة الكويتية فتحي كميل عن عمر يناهز 70 عاماً، بعد معاناة مع المرض، تاركاً إرثاً رياضياً ملهماً للأجيال القادمة. - لعب كميل لنادي التضامن لمدة 17 عاماً، وحقق مع منتخب الكويت إنجازات بارزة، منها الفوز بكأس أمم آسيا 1980 والتأهل لأولمبياد موسكو 1980 وكأس العالم 1982. - عُرف بلقب "الفارس الأسمر" لمهاراته وسرعته، وكان رمزاً لنهضة الكرة الكويتية في السبعينات والثمانينيات، وحصد جائزة هداف كأس أمم آسيا 1976.

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان رسمي، السبت، وفاة أسطورة منتخب "الأزرق" السابق، فتحي كميل (عن عمر يناهز 70 عاماً)، بعد معاناته خلال السنوات الماضية، من عدم استقرار حالته الصحية، ودخوله إلى المستشفى في الآونة الأخيرة، قبل أن يتوفى.

ويُعد فتحي كميل المولود في الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار عام 1955، أحد أبرز أساطير الكرة الكويتية، بعدما ارتبط اسمه خلال مسيرته الاحترافية مع نادي التضامن، الذي لعب في صفوفه لمدة 17 عاماً، ولم يمثل أي فريق آخر، إلا أن الراحل حفر اسمه في ذاكرة الجماهير الرياضية ببلاده، بعدما قاد "الأزرق" صوب تحقيق لقب بطولة كأس أمم آسيا عام 1980.

ويُطلق على فتحي كميل لقب "الفارس الأسمر"، بسبب مساهماته في حصد لقب بطولة كأس الخليج في نسختها الثالثة، التي أقيمت عام 1974، بالإضافة إلى قدرته على تأهل منتخب "الأزرق" إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو عام 1980، وأيضاً الصعود للمرة الأولى في تاريخ منتخب الكويت إلى كأس العالم 1982 في إسبانيا.

وأصبح الراحل فتحي كميل ركناً أساسياً في نهضة الكرة الكويتية خلال حقبة السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان ملهماً لجماهيره، من خلال مهاراته الفنية العالية وسرعته الفائقة، التي جعلت منه كابوساً للمدافعين، بالإضافة إلى دماثة أخلاقه واحترامه للمنافسين. واستطاع "الفارس الأسمر" خلال مسيرته الدولية، حصد جائزة هدّاف بطولة كأس أمم آسيا في عام 1976.

وبرحيل فتحي كميل، فقدت الكرة العربية أحد أذكى المهاجمين، الذين قدمتهم المنطقة، ليترك خلفه إرثاً كروياً ملهماً للأجيال القادمة، التي تسعى بكل قوة في الكويت إلى استعادة الأمجاد، وإعادة تألق "الأزرق" في المحافل الكروية، التي غاب عنها خلال السنوات الماضية، بسبب كثرة المشاكل والأزمات.