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وفاة عامل في حادث مأساوي خلال أعمال تجديد "كامب نو" معقل برشلونة

بعيدا عن الملاعب
برشلونة

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:42 (توقيت القدس)
لقطة عامة من داخل ملعب كامب نو، 22 مارس 2026 (أليكس كاباروس/Getty)
لقطة عامة من داخل ملعب كامب نو، 22 مارس 2026 (أليكس كاباروس/Getty)
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- توفي عامل يبلغ من العمر 54 عامًا في حادث أثناء عمله في مشروع إعادة تطوير ملعب كامب نو التابع لنادي برشلونة، وهي أول حالة وفاة تُسجل منذ بدء الأعمال في يونيو 2023.
- بدأت عملية إعادة بناء كامب نو قبل ثلاث سنوات، لكنها تأخرت بسبب تعقيدات التراخيص وشكاوى ظروف العمل، وتركز حاليًا على تركيب حلقة ضغط لدعم هيكل السقف.
- من المتوقع أن تكتمل أعمال التجديد في أوائل عام 2028، ليصبح الملعب قادرًا على استيعاب 105 آلاف متفرج، وهو رقم قياسي في أوروبا.

قالت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا، مساء الجمعة، إنّ عاملاً يبلغ من العمر 54 عاماً توفي أثناء عمله في مشروع إعادة تطوير ملعب كامب نو التابع لنادي برشلونة، بطل مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب وكالة فرانس برس، فتعد هذه أول حادثة وفاة تُسجل في موقع الأشغال، منذ بدء أعمال التجديد، التي بدأت في يونيو/حزيران 2023.  وبين التقرير، أنه جرى استدعاء خدمات الطوارئ إلى الملعب، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذ العامل، حيث يُعتقد أنه "توفي نتيجة ضربة"، ليجري فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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وانطلقت عملية إعادة بناء كامب نو قبل ثلاثة أعوام، لكنها شهدت تباطؤاً بسبب تعقيدات تتعلق بالتراخيص وشكاوى بشأن ظروف العمل، من بين عوامل أخرى. ويركز مشروع إعادة التطوير حالياً، على تركيب حلقة ضغط صُممت لدعم هيكل سقف الملعب. ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال مطلع عام 2028، إذ سيستوعب 105 آلاف متفرج، في رقم قياسي على مستوى الملاعب الأوروبية.

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