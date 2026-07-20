- توفي صبي يبلغ 13 عاماً وأصيب شخصان آخران في سيوداد رودريغو، إسبانيا، إثر انهيار نافورة خلال احتفالات فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد تغلبها على الأرجنتين. - شهدت المدن الإسبانية احتفالات ضخمة بفوز المنتخب، حيث احتشد مئات الآلاف في مدريد وبرشلونة وإشبيلية وغيرها، مع تجمع 40 ألف شخص في ساحة سيبيليس بمدريد. - من المقرر أن تبدأ مراسم الاحتفال الرسمية بزيارة ملك إسبانيا والملكة، يليها موكب احتفالي يجوب شوارع مدريد، وصولاً إلى ساحة سيبيليس.

توفي صبيٌّ يبلغ 13 عاماً في مدينة سيوداد رودريغو التابعة لمنطقة سالامنكا شمال إسبانيا فجر اليوم الاثنين، وأصيب شخصان آخران إثر انهيار نافورة تجمّع حولها آلاف الأشخاص للاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد تغلّبها على الأرجنتين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم التي جرت أمس الأحد.

وكان المجتمعون يحتفلون داخل النافورة قبل أن ينهار جزء من هيكلها بسبب الازدحام الشديد، الأمر الذي أدّى إلى سقوط جزء منها، وعلى الأثر سارعت عناصر الشرطة إلى انتشال الصبي من تحت الركام، لكنه كان قد فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما نقل شخصان آخران إلى المستشفى.

وعاشت المدن الإسبانية ليلة استثنائية بعد فوز المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الثاني، واحتشد مئات آلاف المشجعين حتى ساعات الصباح الأولى في ساحات المدن الإسبانية في مدريد، وبرشلونة، وإشبيلية، وغرناطة، وفالنسيا قبل أن تبدأ الشرطة بإخلاء الميادين.

وكانت ساحة سيبيليس، التي تعد المكان التقليدي لاحتفالات الألقاب في مدريد قد شهدت تجمّعات كبيرة، إذ قالت مصادر في الشرطة، إن الأرقام وصلت إلى ما يقرب 40 ألف شخص للاحتفال بفوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين. ومن المنتظر أن يحتفل "لا روخا" الذي حقق النجمة الثانية مع جماهيره في الساحة نفسها، وسط استقبالٍ رسمي يبدأ مساء اليوم الاثنين، تزامناً مع هبوط البعثة في مطار أدولفو سواريث ظهراً، لتبدأ بعدها مراسم التتويج.

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وستبدأ المراسم بزيارة إلى ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيثيا، وسيكون الاحتفال بحضور ولية العهد الأميرة ليونور والأميرة صوفيا، وبعد ذلك تتوجه بعثة المنتخب إلى قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية، حيث سيكون رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بانتظارهم، وهو الذي كان قد حضر المباراة مع العائلة الملكية في نيويورك.

وبعد برتوكول الزيارات الرسمية، سينطلق موكب الاحتفال، إذ من المقترض أن تجوب الحافلة المفتوحة التي ستقل لاعبي المنتخب في شوارع مدريد، بدءاً من محطة مونكلوا وصولاً إلى ساحة سيبيليس، التي تعد المحطة الأبرز للاحتفال الجماهيري.