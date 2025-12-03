وفاة سبّاح صغير تجدد أوجاع الرياضة المصرية

- فتحت وزارة الشباب والرياضة المصرية تحقيقات عاجلة في وفاة يوسف محمد، ناشئ نادي الزهور، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وسط اتهامات لاتحاد السباحة بعدم توفير المعدات الطبية اللازمة. - شهدت الرياضة المصرية حوادث مؤسفة أخرى، منها وفاة يوسف الشيمي لاعب طلائع الجيش بحادث قطار، وأدهم بوبو لاعب مركز شباب النصر بأزمة قلبية، مما أثار مطالبات جماهيرية بالتحقيق. - تكررت حوادث وفاة الرياضيين، مثل وفاة بطل الكاراتيه يوسف أحمد بعد ضربة قوية، ومحمد السباعي لاعب الاسكواش بأزمة صحية، مما يبرز الإهمال في توفير الرعاية الطبية.

فتحت وزارة الشباب والرياضة المصرية تحقيقات عاجلة، في الساعات الأخيرة، للوقوف على ملابسات وفاة ناشئ نادي الزهور تحت 12 عاماً، يوسف محمد، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بحمام هيئة استاد القاهرة الدولي، بعد سقوطه مغشياً عليه أثناء المنافسات. وفوجئ القائمون على تنظيم بطولة الجمهورية بوجود السباح الصغير في حمام السباحة مغشياً عليه بعد انتهاء التصفية التي شارك فيها، ولاحقت الاتهامات اتحاد السباحة بتنظيم بطولة الجمهورية دون توفير المعدات الطبية اللازمة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات جماهيرية بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن عدم توفير رعاية طبية، خاصة مع تكرار وقائع وفاة الرياضيين بشكل مفاجئ، لتعلن وزارة الشباب والرياضة فتح التحقيقات مع اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وجددت واقعة رحيل يوسف محمد الأحزان في الرياضة المصرية، وكشفت عن استمرار الإهمال الكبير في توفير الاحتياطات الطبية اللازمة لضمان عدم تعرض أي رياضي لأزمات صحية في البطولات المختلفة.

وشهدت الرياضة المصرية، في الأشهر الأخيرة، حوادث درامية، رحل على أثرها لاعبون صاعدون صغار السن في مختلف اللعبات، يتصدرهم لاعب نادي طلائع الجيش مواليد 2009، يوسف الشيمي، الذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لحادث قطار في مشهد أبكى الملايين، بعد تداول فيديو يظهر خلاله اللاعب يعبر مزلقان السكة الحديدية قبل أن يصدمه القطار.

وهناك واقعة مؤسفة أخرى في كرة القدم أيضاً بطلها لاعب مركز شباب النصر السكندري مواليد 2007، أدهم بوبو، الذي تُوفيّ بعد تعرّضه لأزمة قلبية حادة في مباراة كان يخوضها برفقة شباب النصر، وسقط مغشياً عليه في أرض الملعب ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن الأحداث المحزنة أيضاً، وفاة بطل الكاراتيه، يوسف أحمد، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، بعد تلقيه ضربة قوية في الصدر سقط معها بعد توقف قلبه، وجرى نقله لأحد المستشفيات متأخراً ودون وجود طبيب متخصص، ودخل اللاعب في غيبوبة قبل أن يتوفى مع تدهور حالته الصحية، كما توفي لاعب الاسكواش، محمد السباعي، الذي لعب لنادي الشمس بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو في السابعة عشرة من عمره مطلع العام الجاري. ولم تتوافر أجهزة الإسعاف الطبي، كما شهد عام 2022 واقعة مأساوية بطلها بطل التايكواندو صغير السن، مالك السيد، الذي توفي بطلق ناري خلال وجوده في شرفة منزله، ليلقى مصرعه، ونعته وزارة الشباب والرياضة المصرية.