وفاة رئيس فيورنتينا الإيطالي في موسم المعاناة في الكالتشيو

- توفي روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا، عن عمر 76 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا كبيرًا في النادي، بما في ذلك مشروع المدينة الرياضية الذي يحمل اسمه. - خلال فترة رئاسته، قاد كوميسو فيورنتينا إلى نهائيات دوري المؤتمر الأوروبي ونصف نهائي كأس إيطاليا، لكنه يواجه الآن تحديات كبيرة مع اقتراب الفريق من الهبوط. - كوميسو كان مؤسسًا لشركة "Mediacom" وعضوًا في قائمة "Forbes 400"، مما يعكس نجاحه في صناعة التلفزيون.

تُوفي رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي، روكو بينيتو كوميسو، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، ونعى النادي في بيان رسمي رئيسه "بكثير من الألم والحزن، أعلنت أسرة كوميسو، زوجته كاثرين وابناه جيوزيبي وماريسا وشقيقتاه إيطاليا ورافاييلينا وفاة الرئيس روكو كوميسو نفتقدك وسنفتقدك دائماً. بعد فترة طويلة من العلاج، غادرنا رئيسنا الحبيب ونحن جميعاً نحزن اليوم على وفاته"، بحسب بيان.

ووُلد كوميسو في مدينة كالابريا جنوب إيطاليا، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية في سن 12 سنة، وتولى رئاسة نادي فيورنتينا الإيطالي في عام 2019، وكان كوميسو مسؤولاً عن مشروع المدينة الرياضية الذي تجاوزت تكلفته 100 مليون يورو، وهو مشروع رائد في إيطاليا، افتتحه النادي في عام 2023 وسيظل يحمل اسمه، بحسب ما أعلنه النادي، وذكر النادي في هذا الإطار "سيحمل روكو كوميسو فيولا بارك مقر فيورنتينا اسمه للأبد. إنه أثر لا يمحى من الحب والرغبة في بناء مستقبل اللاعبين الشباب".

وخلال فترة ولاية كوميسو، وصل نادي فيورنتينا إلى نهائيين في دوري المؤتمر الأوروبي (2023 و2024)، ونصف نهائي البطولة نفسها (2025) ونصف نهائي كأس إيطاليا (2023)، لكن الفريق يتجه الآن نحو الهبوط بعد مواسم لا تُنسى بقيادة الرئيس المُميز الراحل. وبالإضافة إلى ذلك، كان كوميسو مؤسساً ورئيساً ومديراً تنفيذياً لشركة الاتصالات الأميركية "Mediacom"، مما مكنه من أن يكون عضواً في قائمة "Forbes 400" المرموقة بسبب مسيرته المتميزة في صناعة التلفزيون التي استمرت ما يقرب من 50 عاماً.

ويحتل نادي فيورنتينا حالياً المركز الـ18 في منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ليتشي صاحب المركز الـ17 (أولى مراكز الهروب من منطقة الهبوط)، ولم يُحقق الفريق سوى انتصارين في 20 مباراة مقابل عشر خسارات وثماني تعادلات، في وقت سجل الفريق 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً حتى الآن، في موسم مُخيب للآمال كما يبدو لجماهير الفريق "البنفسجي".

ومن المتوقع أن تزداد صعوبات نادي فيورنتينا مع رحيل الرئيس كوميسو، الذي كان يُعد الأب الروحي للفريق وليس مجرد رئيس للنادي، الأمر الذي سيفرض ضغطاً كبيراً على إدارة "الفيولا" من أجل محاولة ترميم الأمور بسرعة أو انتداب رئيس جديد قادر على مساعدة فيورنتينا في رحلته الصعبة هذا الموسم، والأهم تجنيبه الهبوط إلى الدرجة الثانية.