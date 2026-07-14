وفاة حكم هولندي بعد أسابيع قليلة من غيابه عن كأس العالم 2026

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أمستردام

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14 يوليو 2026
الحكم الهولندي خلال مباراة في الدوري المحلي، 18 يناير 2026 (فيتر وودي/Getty)
الحكم الهولندي خلال مباراة في الدوري المحلي، 18 يناير 2026 (فيتر وودي/Getty)
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فارق الحكم الهولندي روب ديبرينك الحياة عن عمر 38 عاماً، بعد شهرين تقريباً من استبعاده من قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على خلفية تحقيق أجرته الشرطة ⁠البريطانية أغلق لاحقاً لعدم كفاية الأدلة، حول تورطه في اعتداء جنسي. ولم يُكشف حتى اللحظة سبب وفاة الحكم الهولندي، في حين قال الاتحاد الهولندي للعبة أمس الاثنين في بيانٍ رسمي: "نشعر بصدمة وحزن ⁠عميقَين لوفاة ⁠روب ديبرينك. ‌وبرحيله نفقد ‌حكماً يحظى باحترام وتقدير كبيرَين، وقبل ذلك زميلاً مخلصاً وإنساناً رائعاً".

واختير ديبرينك ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو في نهائيات كأس العالم 2026، قبل ‌أن يستبعده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو/ أيار الماضي، إثر توقيفه من شرطة لندن سابقاً، وهو الذي كان موجوداً في العاصمة البريطانية ⁠للمشاركة في إدارة مباراة بين كريستال بالاس الإنكليزي وفيورنتينا الإيطالي ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، ⁠قبل أن تغلق ​القضية لاحقاً بسبب عدم كفاية الأدلة.

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وقال ديبرينك في مقابلة مع صحيفة ​دي تيليغراف الهولندية في وقتٍ سابق: "آلمني كثيراً أن أتهم ظلماً. ومنذ البداية تعاونت تماماً مع تحقيقات الشرطة، كما ‌أبلغت فيفا ويويفا والاتحاد الهولندي بجميع التفاصيل فوراً. أنا ممتن ‌للدعم الذي تلقيته من ⁠الاتحاد الهولندي والطريقة التي تعامل بها ‌مع القضية. من المؤسف أن فيفا قرر استبعادي من كأس العالم، وبالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ذلك".  وكان ديبرينك قد بدأ رحلته في عالم التحكيم عام 2017 من بوابة الدوري الهولندي لكرة القدم، قبل أن يحضر ضمن طاقم حكام الفيديو المساعد في يورو 2024.

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