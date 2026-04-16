وفاة حارس أرسنال ويوفنتوس السابق في حادث سير مروّع

- توفي الحارس النمساوي السابق أليكس مانينغر عن عمر 48 عاماً في حادث سير مروع قرب سالزبورغ، مما أثار صدمة في الأوساط الكروية الأوروبية. اصطدمت سيارته بقطار عند معبر غير مراقب، ولم يُصب ركاب القطار بأذى. - لعب مانينغر لأندية بارزة مثل أرسنال ويوفنتوس، وحقق إنجازات مهمة منها الفوز بالدوري الإنجليزي مع أرسنال والدوري الإيطالي مع يوفنتوس. - بعد اعتزاله، ركز على مهنته في الأثاث والعقارات، وترك بصمة مميزة في عالم كرة القدم.

فارق الحارس النمساوي السابق أليكس مانينغر الحياة عن عمر 48 عاماً إثر حادث سير مروّع وقع صباح اليوم الخميس بالقرب من مدينة سالزبورغ، في حادثة هزّت الأوساط الكروية الأوروبية، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم في بيانٍ رسمي جاء فيه: "نبأ وفاته يصيبنا بصدمة عميقة. برحيله، فقدت كرة القدم شخصاً مميزاً للغاية. في هذه الأوقات العصيبة، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه وجميع المقربين إليه. قلوبنا معكم في المستقبل! أرقد بسلام".

ووفقاً لصحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية المحلية، اصطدمت سيارة مانينغر بقطار ركاب عند معبر سكة حديد غير مُراقب قرابة الساعة 8:20 صباحاً، حيث تدخلت فرق الإسعاف والإطفاء بسرعة، وتمكنت من إخراجه من داخل المركبة، قبل أن تحاول إنعاشه باستخدام جهاز مزيل الرجفان، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، فيما لم يُصب أي من ركاب القطار البالغ عددهم 25 شخصاً أو السائق بأي أذى.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق وفقاً للمصدر عينه، وسط غموض حول عمل إشارات التحذير في المعبر لحظة وقوع الاصطدام، في وقت أشار فيه الخبير غيرهارد كرونريف إلى إمكانية تحليل البيانات الإلكترونية للمركبة لتحديد سلوك السائق بدقة قبل الحادث.

وخاض مانينغر خلال مسيرته أكثر من 300 مباراة، وتنقل بين عدد من أبرز الأندية الأوروبية، حيث دافع عن ألوان أرسنال ويوفنتوس وفيورنتينا وليفربول وتورينو وبولونيا وأودينيزي وأوغسبورغ وريد بول سالزبورغ، إلى جانب تجارب أخرى، وكانت أبرز فتراته مع سيينا، حيث خاض 87 مباراة على فترتين، كما لعب 64 مواجهة مع أرسنال بين عامي 1997 و2002، و42 مباراة مع يوفنتوس بين عامي 2008 و2012.

وشهدت مسيرته محطة غريبة مع إسبانيول عام 2002 حين انضم إليه قادماً من أرسنال، لكنه غادر بعد شهرين فقط من دون أن يخوض أي مباراة بسبب تعقيدات إدارية وتأخر وصول أوراق انتقاله، ليصرّح حينها: "جئت إلى هنا ووقّعت بنية البقاء. لا أفهم شيئاً".

وتوج مانينغر خلال مسيرته بلقب الدوري الإنكليزي مع أرسنال تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر في موسم 1997-1998، وحصد في العام نفسه كأس الاتحاد الإنكليزي والدرع مرتين، إضافة إلى لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس موسم 2011-2012، مع الإشارة إلى أنّه عمل قبل احتراف كرة القدم نجاراً، وبعد اعتزاله اللعب، ركز على مهنته في مجال الأثاث والعقارات.