وفاة جان لويس غاسيه: أسطورة الثلاثيات في فرنسا

فارق النجم السابق جان لويس غاسيه الحياة، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 72 عاماً، ليخلّف وراءه إرثاً كبيراً في كرة القدم الفرنسية، سواء لاعباً أو اًمدرب. أسطورة الثلاثيات في فرنسا كما كان يُعرف ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الكرة الفرنسية من خلال إنجازاته على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.

وبدأ غاسيه مسيرته لاعبَ وسط مع نادي مونبلييه، حيث قضى معظم مسيرته الكروية، متميزاً بروحه القتالية وقدرته على التحكم في إيقاع المباراة، وانتقل بعد اعتزاله اللعب إلى التدريب، وتدرج بين أدوار المساعد والمدرب الرئيسي، ليصنع لنفسه مكانة مرموقة بين المدربين الفرنسيين، على حد وصف مجلة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة.

وساهم غاسيه بشكل كبير في النجاحات التي حققها إلى جانب لوران بلان، الذي عمل معه سنوات طويلة، سواء في بوردو أو في باريس سان جيرمان. فاز خلال هذه الفترة بثلاثية تاريخية مع نادي بوردو عام 2009، حينها حقق الفريق الدوري الفرنسي وكأس الدوري وكأس دوري أبطال أوروبا. ثم تابع مع بلان مسيرته في باريس سان جيرمان مضيفاً ثلاث ثلاثيات على التوالي بين 2014 و2016، واثنتين من كأس فرنسا، ليصبح اسم غاسيه مرادفاً للنجاحات الكبرى.

وقاد غاسيه فرقاً متعددة بعد انفصاله عن بلان، إذ تولى تدريب مونبلييه وإنقاذ الفريق من الهبوط، ثم قاد سانت إيتيان، قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب ساحل العاج في 2022. شهدت مسيرته الدولية تحديات كبيرة، خصوصاً بعد خروج المنتخب العاجي من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2024، لكنه ظل محل احترام كبير لجدارته وخبرته.

وشارك غاسيه أيضاً في إنقاذ نادي مارسيليا خلال موسم صعب، وحاول إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، قبل أن يترك النادي بالتراضي بعد عدة مباريات، ليؤكد روحه المهنية العالية والتزامه الكبير بكرة القدم الفرنسية. وترك غاسيه إرثاً كبيراً على صعيد كرة القدم الفرنسية والعالمية، ليس فقط من خلال الألقاب التي حققها، بل أيضاً من خلال تأثيره على اللاعبين والزملاء، وسلوكه الهادئ والمخلص داخل الملاعب وخارجها. وتمثل وفاته نهاية فصل مهم في تاريخ كرة القدم الفرنسية، لكن ذكراه وإنجازاته ستظل حية بين عشاق الرياضة.