وفاة بطل فرنسا السابق خلال توجهه إلى مباراة للأساطير

- توفي برايان بيرغونيو، لاعب ليون السابق، عن عمر 43 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء توجهه لبطولة أساطير كرة القدم في فرنسا، تاركًا خلفه زوجة وأربعة أطفال. - تدرج بيرغونيو في أكاديمية ليون وحقق لقب الدوري الفرنسي مرتين، ولعب لأندية مثل تولوز وتور وليتشي الإيطالي وأومونيا القبرصي، كما خاض 20 مباراة مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا. - شُخّص بإصابته بسرطان الغدة النكفية عام 2023، لكنه استمر في التدريب مع نادي ثونون إيفيان ولو هافر، وساهم في بقاء الفريق ضمن الدرجة الأولى.

توفي لاعب ليون الفرنسي السابق برايان بيرغونيو عن عمر ناهز 43 عاماً، بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء توجهه للمشاركة في بطولة خاصة بأساطير كرة القدم في فرنسا، وبحسب تقارير فرنسية منها صحيفة ليكيب، فقد اللاعب السابق وعيه داخل السيارة في طريقه إلى الملعب، قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعدما تعرض لانتكاسة جديدة، تاركاً خلفه زوجة وأربعة أطفال.

ويُعد بيرغونيو من الأسماء التي تدرجت في أكاديمية ليون الذهبية، ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في مناسبتين مع الفريق، قبل أن يخوض تجارب عدة في الملاعب الفرنسية والأوروبية، أبرزها مع تولوز وتور وليتشي الإيطالي وأومونيا القبرصي.

كما خاض 20 مباراة مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، سجل خلالها تسعة أهداف، وواصل لاحقاً مسيرته في التدريب بعد اعتزاله، إذ عمل مع نادي ثونون إيفيان ثم انتقل إلى لو هافر مساعداً للمدرب، وساهم في بقاء الفريق ضمن الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.

وكانت شُخّصت إصابة بيرغونيو بسرطان الغدة النكفية عام 2023، وهو نوع نادر من سرطانات الرأس والرقبة، لكنه استمر رغم ذلك في ممارسة عمله التدريبي خلال الفترة الماضية.

ونعى الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا الراحل عبر بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين نبأ وفاة برايان بيرغونيو، لاعب كرة القدم المحترف السابق ومساعد مدرب لو هافر هذا الموسم، الذي وافته المنية يوم الجمعة عن عمر ناهز 43 عاما، كرة القدم الفرنسية بأكملها في حداد اليوم".

وُلد بيرغونو في ليون، وبدأ مسيرته الكروية في نادي مدينته، حيث تدرّب هناك منذ صغره، وكانت أولى مبارياته مع النادي في خسارة 2-0 أمام لانس في 28 يوليو 2001، مع العلم أنّه سجّل أربعة أهداف في 36 مباراة.