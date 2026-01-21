وفاة الفرنسي لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق لوسيان مولر

- توفي لوسيان مولر، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق، عن عمر 91 عامًا، وقد لعب لأندية بارزة مثل ريال مدريد وبرشلونة، حيث حقق العديد من الألقاب، منها الدوري الإسباني وكأس الملك. - بدأ مولر مسيرته التدريبية بعد اعتزاله اللعب، حيث قاد أندية مثل كاستيون ومايوركا، وحقق مع مايوركا الصعود إلى الدرجة الأولى، كما درب موناكو وتوج معه بكأس فرنسا. - أعربت أندية مثل ستاد ريمس وبرشلونة عن تعازيها، مشيدة بشخصيته وإنجازاته في عالم كرة القدم.

توفي لوسيان مولر، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، والمدرب الأسبق لأندية مثل كاستيون وبورجوس وساراجوسا ومايوركا، عن عمر ناهز 91 عاما. وولد لاعب الوسط الفرنسي في بلدة بيشفييلر في الثالث من سبتمبر/أيلول 1934، وبرز اسمه خلال ستينيات القرن الماضي، حين لعب لأندية أوروبية بارزة في تلك الفترة، من بينها ستاد ريمس، الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي عامي 1960 و1962.

وأعرب جان بيير كايو، رئيس النادي الفرنسي، عن تعازيه في بيان جاء فيه "سنستحضر بالتأكيد الشخصية الكبيرة في عالم كرة القدم وفي تاريخ ستاد ريمس، لكنه سيظل أيضا حاضرا في الذاكرة بوصفه إنسانا ودودا ومحترما من الجميع. لقد جسد بقيمه الإنسانية وموهبته معا قيم نادينا".

وقضي مولر الجزء الأكبر من مسيرته المهنية، ولا سيما حين كان مدرباً، في إسبانيا. وقبل اعتزاله اللعب، ارتدى قميصي ريال مدريد وبرشلونة في فترتين امتدتا ثلاث سنوات لكل منهما. وتوج مع ريال مدريد بلقب الدوري إلإسباني في أعوام 1963 و1964 و1965، بينما أحرز مع برشلونة كأس المعارض عام 1966 وكأس الملك عام 1968.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Lucien Muller. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026

وعاد مولر إلى ستاد ريمس في فترة ثانية، وفي صفوفه اعتزل اللعب ليبدأ مسيرته التدريبية. واستهل مشواره مدربا لنادي كاستيون لمدة أربعة مواسم، قبل أن ينتقل لتدريب بورجوس وسرقسطة وبرشلونة ومايوركا. كما انضم نادي مايوركا إلى موجة التعازي، معربا عن "أخلص عبارات التعازي في وفاة لوسيان مولر". وأضاف النادي: "يودع الشغوفون بمايوركا اليوم واحدة من أهم الشخصيات في تاريخ النادي، بعدما ترك بصمة لا تُنسى".

وتحت قيادة مولر بصفته مدرباً، حقق مايوركا الصعود إلى الدرجة الأولى في موسم 1982/1983. وخارج إسبانيا، اقتصر مشواره التدريبي على نادي موناكو، حيث أشرف عليه لمدة ثلاثة مواسم وتوج معه بكأس فرنسا عام 1985. ثم عاد إلى إسبانيا ليختتم مسيرته نهائيا في كاستيون عام 1992.