- توفي المدرب الروماني ميرسيا لوشيسكو عن عمر 80 عامًا بعد تعرضه لجلطة قلبية مزدوجة، وذلك بعد استقالته من تدريب منتخب رومانيا. - اشتهر لوشيسكو بمسيرته التدريبية الطويلة والمميزة، حيث قاد شاختار دونيتسك للفوز بثمانية ألقاب دوري وكأس الاتحاد الأوروبي، وحقق نجاحات مع غلطة سراي وإنتر ميلان. - من أبرز محطات مسيرته احتجاجه على بيب غوارديولا خلال مؤتمر صحافي، وقيادته للمنتخب التركي لفترة قصيرة، وعودته لتدريب منتخب رومانيا بعد 38 عامًا.

أعلن المستشفى الجامعي في بوخارست، مساء أمس الثلاثاء، وفاة المدرب الروماني المخضرم ميرسيا لوشيسكو عن عمر ناهز 80 عاماً، إثر تعرضه لجلطة قلبية مزدوجة، بعد ساعات قليلة من استقالته من تدريب منتخب رومانيا. وأوضح المستشفى أن لوشيسكو دخل في حالة حرجة إثر النوبة الثانية يوم الجمعة، قبل أن يتم نقله إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية صباح الأحد. وأعلن وزير الصحة الروماني، ألكسندرو روغوبيتي، أن حالة لوشيسكو كانت "حرجة"، قبل أن يدخل في غيبوبة.

ولعب لوشيسكو في صفوف دينامو بوخارست وشارك مع منتخب رومانيا في 64 مباراة دولية، بما في ذلك كأس العالم 1970، إلا أن شهرته الحقيقية جاءت من مسيرته التدريبية الطويلة والمميزة. وقد تولى التدريب في رومانيا، وإيطاليا، وتركيا، وأوكرانيا، وروسيا، وغيرها من الدول. وترك بصمة تاريخية مع شاختار دونيتسك، حيث قاده على مدار 12 عاماً للفوز بثمانية ألقاب دوري، وسبع كؤوس محلية، وكأس الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن من أبرز محطات مسيرته، مشهد احتجاجه على مدرب برشلونة بيب غوارديولا خلال مؤتمر صحافي عقب مباراة بين شاختار وبرشلونة، عندما صرخ قائلاً "عار!" بسبب عدم إعادة برشلونة الكرة في إحدى الهجمات، رغم أن العلاقة بينهما تحولت لاحقاً إلى احترام متبادل. كما درب لوشيسكو إنتر ميلان في عهد "الظاهرة" رونالدو، وحقق نجاحاً كبيراً مع غلطة سراي التركي بفوزه بكأس السوبر الأوروبي 2000 أمام ريال مدريد، كما توج بالدوري التركي مع غلطة سراي وبشكتاش، وقاد المنتخب التركي لفترة قصيرة. وكان آخر عمل له مع منتخب رومانيا، حيث عاد لتدريبه بعد 38 عاماً من قيادته الأولى، لكنه لم يتمكن من التأهل للمونديال بعد الخسارة في نصف نهائي الملحق أمام تركيا.