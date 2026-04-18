وفاة أسطورة كرة السلة البرازيلية أوسكار شميت بعد صراع مع المرض

- توفي أسطورة كرة السلة البرازيلية أوسكار شميت عن عمر 68 عامًا بعد صراع طويل مع ورم في الدماغ، حيث يُعتبر من أبرز أساطير اللعبة تاريخياً وشارك في خمس دورات أولمبية. - شميت، المعروف بلقب "اليد المقدسة"، سجل 49,737 نقطة طوال مسيرته ورفض اللعب في دوري السلة الأميركية للمحترفين مفضلاً تمثيل منتخب البرازيل. - الاتحاد البرازيلي لكرة السلة نعاه كرمز مطلق للرياضة، مشيدًا بإرثه الذي أعاد تعريف حدود الممكن داخل الملعب، واعتُبر تجسيدًا للتفاني والشغف.

تُوفي أسطورة كرة السلة البرازيلية، أوسكار شميت (68 سنة)، الذي سبق له وأن شارك خمس مرات في الألعاب الأولمبية، ويُعد من أبرز أساطير اللعبة تاريخياً، بعد صراع طويل من المرض وتحديداً مع ورم في الدماغ أدى إللا وفاته في نهاية المطاف.

وذكرت عائلة شميت السبت أن أحد أبرز نجوم قاعة المشاهير في كرة السلة الذي لا يزال أفضل مسجّل في مسابقة كرة السلة الأولمبية، توفي بعد معركة طويلة مع ورم في الدماغ، وكتب نجله فيليبي في رسالة عاطفية نشرها عبر حسابته في وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم يفقد العالم رمزاً، وأنا أفقد والدي. ارقد في سلام يا أبي، مضيفاً إلى أن والده ينتمي الآن إلى "قاعة مشاهير الحياة".

في المقابل نعى الاتحاد البرازيلي لكرة السلة أوسكار شميت في بيان رسمي ذكر فيه "أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة البرازيلية يُودّع الملاعب كرمزٍ مطلق لهذه الرياضة. إرث أعاد تعريف حدود الممكن داخل الملعب. لم يكن أوسكار شميت مجرد لاعب استثنائي، بل كان تجسيداً حقيقياً للتفاني والشغف والالتزام بالرياضة. رحيله يُمثل نهاية حقبة".

وفي تفاصيل سيرة شميت الرياضية، فهو وُلد في ناتال، ريو غراندي دو نورتي، وخُلِّد باسم "اليد المقدسة" بسبب دقته الاستثنائية في التسديد، وسجّل النجم البرازيلي الراحل في مسيرته 49,737 نقطة طوال مسيرته بين عامَي 1974 و2003، واختير من نادي نيوجرسي نتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين عبر "الدرافت"، لكنه لم يشارك أبداً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعد أن فضّل تكريس نفسه لتمثيل منتخب البرازيل فقط.

وفي وقت قضى مسيرته على صعيد الأندية في أميركا الجنوبية وأوروبا، تألق شميت على الساحة الأولمبية، إذ شارك في خمس دورات أولمبية بين موسكو عام 1980 وأتلانتا عام 1996، مسجلاً 1093 نقطة، كما شارك في أربع نسخ من كأس العالم، وجرى إدخاله إلى قاعة مشاهير "نايسميث" في الولايات المتحدة الأميركية، واعتزل النجم البرازيلي الراحل وهو الهداف التاريخي لكرة السلة في العالم، وهو رقم قياسي احتفظ به حتى تجاوزه ليبرون جيمس في عام 2024.