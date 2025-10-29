وفاء مسغوني تحقق إنجازاً تاريخياً لتونس في بطولة العالم للتايكواندو

- وفاء مسغوني، البطلة التونسية الشابة، تُحقق ذهبية وزن أقل من 62 كغم في بطولة العالم للتايكواندو بالصين، بعد فوزها على المصنفة الأولى عالمياً، المجرية مارتن فيفيانا، في النهائي بجولتين دون رد. - تونس تُسجل إنجازاً تاريخياً كأول دولة عربية تفوز بالذهب في بطولات العالم للتايكواندو للرجال والسيدات في النسخة نفسها، بفضل تتويج وفاء مسغوني وخليل الجندوبي. - تألق وفاء مسغوني يعزز مكانة تونس في التايكواندو دولياً، بعد فوزها بذهبية الشباب في كوريا الجنوبية العام الماضي، وتجاوزها خيبة الأمل بإصابات البعثة التونسية.

حصدت تونس ميدالية ذهبية جديدة في بطولة العالم للتايكواندو، المقامة حالياً في الصين، وذلك عبر البطلة الشابة، وفاء مسغوني (17 عاماً)، التي أهدت إلى بلادها إنجازاً جديداً في المنافسات، بعد أيام قليلة فقط من الميدالية الأولى، التي حصل عليها النجم خليل الجندوبي في مسابقة الرجال.

وحازت وفاء مسغوني على ذهبية وزن أقل من 62 كيلوغراماً، بعد فوزها في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم الأربعاء، على المصنفة أولى عالمياً، والمتوجة بالذهب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المجرية مارتن فيفيانا، بجولتين دون رد، بعدما أزاحت في نصف النهائي الأسترالية غابريالا بليويت بجولتين لصفر، فيما فازت مسغوني على البولندية جوليا زباك، في ربع النهائي، وعلى التايلاندية ساسيكان تونغشان، في ثمن النهائي.

ودخلت وفاء مسغوني التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما قادت تونس لتصبح أول دولة عربية تفوز بالذهب في الرجال والسيدات، خلال بطولات العالم للتايكواندو، وقد حصل هذا الإنجاز في النسخة نفسها، التي تُجرى حالياً في الصين، بالتزامن مع تتويج خليل الجندوبي بذهبية وزن أقل من 63 كيلوغراماً، وتحديداً في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب انسحاب منافسه الإيراني، مهدي حاجي موسائي، من النهائي، بسبب الإصابة.

ولمع اسم النجمة التونسية الصغيرة بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد فوزها بذهبية بطولة العالم للشباب، التي أقيمت في كوريا الجنوبية، العام الماضي، وها هي تحرز هذه المرة ميدالية في بطولات العالم للكبار، وهو إنجاز جديد يترجم مكانة تونس الكبيرة في التايكواندو على المستوى الدولي، لتعوّض خيبة الأمل التي منيت بها البعثة التونسية، بعد إصابة كل من البطل الأولمبي فراس قطوسي، شيماء التومي، ما تسبّب في خروجهما مبكراً من البطولة الحالية.