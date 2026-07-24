وعد قطعه كلوب لمشجعي ألمانيا.. ليس لقب المونديال

- يورغن كلوب، المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030، يركز على صناعة التاريخ والفخر بأسلوب اللعب بدلاً من الوعود بتحقيق كأس العالم، خاصة بعد الأداء المخيب في البطولات الأخيرة. - كلوب يؤكد على أهمية دعم الجماهير ويهدف لتقديم كرة قدم تجعل المشجعين يشعرون بالدهشة والإعجاب، معترفاً بأن تطبيق أفكاره يتطلب الصبر والوقت. - يطمح كلوب لتغيير نظرة الناس لكرة القدم الألمانية، مشيراً إلى أن النجاح يعتمد على الأداء مقارنة بالتوقعات الواقعية، رغم افتقار الفريق الحالي للنجوم.

قطع مدرب منتخب ألمانيا الجديد، يورغن كلوب (59 سنة)، وعداً للمشجعين الألمان بعد تعيينه مدرباً لمنتخب "المانشافت"، وذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقده الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، للكشف عن مدربه الجديد خليفة الراحل، يوليان ناغلزمان.

وأمسى يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030، وفي أولى كلماته مدرباً لبطل العالم أربع مرات (1954، 1974، 1990 و2014)، لم يعد مشجعي ألمانيا بلقب كأس العالم، بل ركز على صناعة التاريخ والفخر بالطريقة التي سيلعب فيها "المانشافت"، خصوصاً بعد التراجع الكبير بالخروج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 ومن دور الـ32 في نسخة عام 2026.

وقال كلوب في أولى تصريحاته مدرباً للمنتخب الألماني: "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا، ليس لكي نصبح أبطالاً للعالم، بل لكي نلعب بطريقة تثبت أننا قادرون على تحقيق ذلك. لا يُمكننا تحقيق ذلك من دون الجماهير التي تقف إلى جانبنا. أريد أن نقدم كرة قدم تجعل الناس يعودون إلى منازلهم وهم يقولون: واو، كان ذلك رائعاً حقاً. الأمر يتطلب قدراً من الصبر حتى يتمكن من تطبيق المدرب أفكاره".

وأضاف كلوب في حديثه: "رأيت ثلاث مرات كيف يمكن لكرة القدم الناجحة أن تغير مدينة بأكملها. كما يمكن لكرة القدم أن تُغير بلداً. أتطلع مع اللاعبين إلى تقديم كرة قدم يحبها الجميع"، معترفاً في الوقت نفسه بأنها ربما لا تحقق النجاح بشكل فوري. "هل يمكننا الفوز على المنتخبات الـ11 التي تتقدم علينا؟ نعم"، قبل أن يختم بلمسة من الواقعية بشأن افتقار الفريق الحالي إلى عدد كبير من النجوم "النجاح هو الأداء مقارنة بالتوقعات. ويجب أن تكون توقعاتنا واقعية".