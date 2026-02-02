- استعدادات بريطانيا للأولمبياد الشتوية: تعتمد بريطانيا على خبرات رياضية متنوعة وتقنيات متقدمة بقيادة كيران مايال، مدير الأداء في منتخب التزلج، الذي يشرف على برامج إعداد متطورة في الرياضة البريطانية. - الصحة الذهنية والأداء الرياضي: يركز مايال على العلاقة بين الصحة النفسية والأداء الرياضي، مستخدمًا تقنيات اليقظة الذهنية لتحسين حالات الاكتئاب لدى الرياضيين النخبة، مما ساهم في تحقيق بريطانيا إنجازات عالمية. - تقنيات متقدمة في الرياضات الشتوية: يشرف مايال على تطوير الرياضيين باستخدام تقنيات تحليل كمي وتقنيات فورمولا 1، بالتعاون مع فريق مكلارين، لدفع بريطانيا نحو القمة في الألعاب الأولمبية الشتوية.

تحضر بريطانيا نفسها للأولمبياد الشتوية المقبلة، بالاعتماد على خبرات رياضية متنوعة وعلوم حديثة وتقنيات متقدمة. ويقف خلف هذه المنهجية مدير الأداء في منتخب التزلج على الجليد، ولاعب الرغبي السابق، كيران مايال، الذي يشرف على أحد أكثر برامج الإعداد تطوراً في الرياضة البريطانية الحديثة.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فقد لعب مايال في مركز الخط الثاني برياضة الرغبي لمدة 15 عاماً على مستوى الاحتراف، ودافع عن ألوان أندية معروفة مثل سال شاركس، ليدز كارنيغي وواسبس، قبل أن ينتقل إلى مجالات القيادة وعلوم الأداء الرياضي. وعلى الرغم من تركه الدراسة في سن 18 عاماً، عاد إلى المسار الأكاديمي بعد اعتزاله عام 2019، إذ حصل على شهادة جامعية في الاقتصاد والعلوم الرياضية من الجامعة المفتوحة، ثم نال دبلوم دراسات عليا في علوم الأعصاب التطبيقية، من كلية كينغز في لندن بتقدير امتياز.

الصحة الذهنية في قلب الأداء

يواصل مايال حالياً دراسة الدكتوراه في الطب النفسي بجامعة أكسفورد، إذ تركز أبحاثه على استخدام تقنيات اليقظة الذهنية (ميندفولنيس) لتحسين حالات الاكتئاب لدى الرياضيين النخبة. ويؤكد في هذا السياق اهتمامه العميق بالعلاقة بين الصحة النفسية والأداء الرياضي، وكيف يمكن توظيف التأمل الذهني لتعزيز الجانبين معاً في الرياضة عالية المستوى. وفي مارس/آذار 2021، انضم مايال إلى اتحاد الرياضات الثلجية البريطاني مديراً للأداء البشري، قبل أن يُرقّى بعد عام واحد فقط إلى مدير علوم الرياضة والطب. وخلال هذه المرحلة، صعدت بريطانيا لمنصات تتويج في بطولة العالم خلال موسمي 2022-2023 و2023-2024، من بينها ذهبية ميا بروكس في سنوبورد سلوب ستايل عام 2023، والذهبية العالمية للفرق المختلطة عبر شارلوت بانكس، وهو نايتنغيل في سباق البوردركروس.

تحليل كمي وتقنيات فورمولا 1 لفريق بريطانيا

ومنذ عام 2024، يشغل مايال منصب مدير الأداء، إذ يشرف على تطوير الرياضيين، ومنهجيات التدريب، وتحسين الأداء في الرياضات الشتوية. وتعتمد مقاربته، إلى جانب التأمل الذهني، على تقنية مسجلة ببراءة اختراع تستخدم أساليب تحليل كمي لاستخراج مؤشرات حيوية مرتبطة بالأداء من بيانات الدماغ الديناميكية، كما تساعد على رصد لحظات فقدان التركيز والانشغال بالأخطاء لدى الرياضيين.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يستفيد الفريق البريطاني أيضاً من تقنيات فورمولا 1، عبر تعاون مع فريق مكلارين، للبحث عن مواد جديدة لتطوير تثبيتات الزلاجات، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى دفع بريطانيا نحو القمة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في ميلانو–كورتينا دامبيزو. ويتكوّن المنتخب البريطاني المشارك في الحدث من 53 رياضياً، فيما سبق لبريطانيا أن حصدت 34 ميدالية أولمبية في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية الشتوية، وسط طموحات كبيرة بإضافة إنجازات جديدة في النسخة المقبلة.