- أكد وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، غايتون ماكنزي، دعمه للاتحاد السنغالي لكرة القدم في نزاعه مع "كاف"، معتبراً أن السنغال هي بطلة أفريقيا الحقيقية. - أثار قرار "كاف" باعتبار السنغال خاسرة أمام المغرب في النهائي ردود فعل دولية، حيث أعلن الاتحاد السنغالي نيته الطعن لدى المحكمة الدولية الرياضية "كاس". - شهد النهائي توتراً بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب، لكن السنغال استعاد السيطرة في الأشواط الإضافية، مما يعكس تعقيد النزاع الكروي بين الاتحادين.

أكد وزير الرياضة في جنوب أفريقيا غايتون ماكنزي دعمه ملف الاتحاد السنغالي لكرة القدم في توجهه إلى المحكمة الدولية الرياضية "كاس". ويأتي تصريح ماكنزي عقب قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قضى باعتبار منتخب السنغال خاسراً في النهائي أمام المغرب بنتيجة (0ـ3)، ومنح اللقب إلى "أسود الأطلس".

ونقلت قناة تي. في.5 الفرنسية، اليوم الاثنين، تصريحات ماكنزي التي قال فيها: "السنغال هي بطلة أفريقيا، لأن المباريات تُحسم على الميدان وليس في المكاتب". كما أكد أنه سيُسخّر أفضل المحامين لدعم السنغال في ملف التقاضي لدى "كاس". وحسب القناة الفرنسية، فإن وزير الرياضة في جنوب أفريقيا كان قد عبّر في وقت سابق عن غضبه من قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم، في إشارة إلى مواقف سابقة مرتبطة بتأجيل كأس أمم أفريقيا للسيدات، ما يعكس توتراً متزايداً تجاه بعض خيارات "الكاف". وتُعدّ تصريحات ماكنزي سابقة لافتة، إذ نادراً ما يُعلن مسؤول حكومي بهذا المستوى موقفاً صريحاً في نزاع كروي بين اتحادين وطنيين، خاصة في قضية بهذا الحجم.

وأثار إعلان الاتحاد الأفريقي عن سحب كأس أفريقيا من السنغال ردات أفعال كبيرة على الساحة الدولية في الأيام الماضية. وقد أعلن الاتحاد السنغالي أنه سيطعن لدى "كاس" في قرار لجنة الاستئناف. وترك عدد من لاعبي السنغال أرضية الميدان لفترة طويلة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في النهائي الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط، قبل أن يعودوا عن قرارهم، وفي تلك اللحظة، أهدر نجم ريال مدريد إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين صبّا في مصلحة أسود التيرانغا في نهاية المطاف.