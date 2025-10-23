شنّ وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع هجوماً لاذعاً على الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد إخفاق المنتخب الأول في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026، بقيادة عدنان درجال، منتقداً محاولات تحميل الوزارة مسؤولية الفشل، ومؤكداً أن دورها يقتصر على الدعم وتوفير متطلبات النجاح.

وأوضح المبرقع في تصريحاته، أن وزارته قدّمت أكثر مما طُلب منها لتحقيق الإنجاز، ومع ذلك لم تتحقق النتائج المنتظرة، مشدداً على أن الهدف الأسمى يبقى إسعاد الجماهير العراقية، ورؤية المنتخب وهو يحقق الانتصارات. وقال المبرقع في مقطع فيديو، نشرته الحسابات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة العراقي، عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي: "كلّ فشلٍ يحدث في كرة القدم، يتم تحميله للوزارة. هل وزارة الشباب والرياضة، هي التي تُحضِر المدرب؟ تجلب اللاعب؟ أو تضع الخطة. يطلبون منا توفير متطلبات النجاح، قدموا 3 طلبات، ونحن وفرنا لهم عشرة".

وأردف أحمد المبرقع أيضاً في حديثه: "كنّا ننتظر النتيجة، لكن للأسف أضعنا الفرصة في أسهل تصفيات. رغم كلّ شيء ما زال هناك فرصة رغم التعقيدات. رغم كلّ الصعوبات، فإننا دائماً نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يوفق المنتخب العراقي، لتحقيق نتائج تُفرح الجماهير. هدفنا الأول أن نفرح المشجعين، عندما يفوز المنتخب، نرى الجماهير تنسى كلّ آلامها، وتنسى خلافاتها، وتتناسى كلّ ما هو سيئ، وتعيش حالة وطنية مبهجة، تتوحّد فيها القلوب خلف المنتخب".